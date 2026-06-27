Brezilya Futbol Federasyonu öfkeli ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya mektup yazıyor

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya bir mektup gönderdi. Bunun nedeni, Vinícius Júnior’un İskoçya karşısında attığı ve geçersiz sayılan gol oldu.

Vinícius, Çarşamba gecesi Perşembe sabahına karşı Brezilya'nın en parlayan ismi oldu. Attığı iki golle İskoçya'ya karşı 0-3'lük galibiyete büyük katkı sağladı.

Ancak bu süper yıldızın bir hat-trick yapmasına çok az kalmıştı. Gollerinden biri, VAR'ın müdahalesi sonucu, hemen öncesinde Jack Hendry'ye faul yaptığı iddiasıyla geçersiz sayıldı.

Brezilya Futbol Federasyonu bu durumdan hiç memnun değil ve Başkan Samir Xaud tarafından imzalanan bir mektupla bunu dile getiriyor. “Bu Dünya Kupası’nın temel ilkesi, hakemin yorumuna saygı duymak ve VAR’ın müdahalesini en aza indirmekse, bu felsefenin tutarlı bir şekilde uygulanması hayati önem taşır.”

Brezilya Federasyonu’nun öfkesinde muhtemelen rol oynayan bir diğer unsur da hakem César Ramos’tur. Ramos, 2018 Dünya Kupası’nda da Brezilya ile İsviçre arasındaki maçı yönetmişti.

O zamanlar Steven Zuber’in İsviçre adına attığı gol geçerli sayılmıştı; oysa Brezilya’nın görüşüne göre, Zuber hemen öncesinde Miranda’ya faul yapmıştı. Brezilya’da bunu hâlâ unutmadılar.

Mektupta ayrıca, “Aynı hakemin Dünya Kupası sırasında Brezilya’yı ilgilendiren önemli bir kararda yeniden görev alması durumunda soruların ortaya çıkması anlaşılabilir bir durumdur” ifadesi yer alıyor. Brezilya Futbol Federasyonu, bu mektupla FIFA’nın kendi tutumunu yeniden değerlendirmesini umuyor.