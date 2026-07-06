Brezilya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından Carlo Ancelotti konusunda derhal karar verdi

Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımının teknik direktörlüğü görevine devam edecek. Bu haber, Brezilya Futbol Federasyonu’nun futbol işlerinden sorumlu direktörü Rodrigo Caetano tarafından Pazartesi günü duyuruldu.

Pazar akşamı, Seleção'nun Dünya Kupası macerası erken sona erdi. Sekizinci final maçında Norveç, 1-2'lik skorla üstünlük sağladı ve Brezilya, dünya şampiyonluğu için en az dört yıl daha beklemek zorunda kaldı.

Norveç tarafının en önemli ismi Erling Haaland'dı. Forvet, Brezilya kalesi önünde ölümcül bir performans sergiledi ve Güney Amerikalılar için büyük bir darbe olan elenmede başrolü oynadı.

Maçın ardından Ancelotti’nin pozisyonu hemen tartışma konusu oldu. Turnuva öncesinde Brezilya’yı zafere taşımak üzere göreve getirilen İtalyan teknik direktör, bu beklentileri karşılayamadı.

Ancak Caetano’ya göre paniğe gerek yok. “O bizim teknik direktörümüz ve yeni Dünya Kupası döngüsü boyunca da öyle kalacak,” diyen direktör, Ancelotti’nin geleceği konusunda netlik sağladı.

“Bu Dünya Kupası’nda başarısız olmamızın en önemli nedenlerinden biri, milli takımımızı Dünya Kupası’na doğru şekilde hazırlayabilecek sağlam ve istikrarlı bir rehberliğin olmamasıydı. Aynı hatayı bir daha yapmamalıyız,” diyor Caetano.

Genel sekreter, bu sözleriyle turnuva öncesi süreci kastediyor. Ancelotti, Brezilya’nın kısa sürede üç farklı milli takım teknik direktörünü değiştirmesinin ardından, ancak geçen yılın Mayıs ayında göreve getirilmişti. Federasyon, İtalyan teknik direktörün görevde kalmasıyla bir sonraki Dünya Kupası’na kadar nihayet istikrar sağlamayı umuyor.