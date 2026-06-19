Brezilya - Fas MAÇININ ANALİZİ: Etkileyici bir performans sergileyen Fas, beklentilerin altında kalan Brezilya karşısında bir puan kazandı

Brezilya ile Fas arasında 1-1 biten maç, bireysel kalitesi üst düzeyde ancak takım uyumu eksik olan bir takım ile, kalite açısından Brezilya’nın gerisinde olsa da uluslararası futboldaki en organize takımlardan biri arasında geçen büyüleyici bir mücadeleydi.

Brezilya, kalede Allison, savunmada Ibanez, Marquinhos, Gabriel ve Santos'tan oluşan dörtlü ile 4-2-3-1 dizilişinde sahaya çıktı. Casemiro ve Guimaraes'in oluşturduğu orta saha ikilisi, Paqueta, Raphinha ve Vinicius'tan oluşan dörtlü hücum hattının arkasında yer alırken, forvet hattını Thiago sürükledi.

Fas ise kalede Bono, savunmada Mazraoui, Riad, Diop ve Hakimi ile 4-2-3-1 dizilişinde sahaya çıktı. Orta sahada Aynaoui, Bouaddi ve Ounahi oynarken, forvet hattında El Khannous, Saibari ve Diaz yer aldı.

Fas’ın ilk 30 dakikadaki üstünlüğü Brezilya’yı şok etti

Kağıt üzerinde Brezilya'nın açık ara favori olduğu bu karşılaşmaya Fas, zayıf taraf olarak çıktı; ancak maçın ilk dakikalarında Fas, yıldırım hızındaki geçiş oyunuyla ve savunma sırasında sergilediği kompakt ve agresif orta saha blokuyla hemen üstünlüğünü ortaya koydu ve bu da sonunda ilk golünü atmasına yol açtı.

Özellikle Fas’ın etkileyici genç oyuncusu Bouaddi, topu elindeyken ve elinde değilken sergilediği hareketli performansla orta sahada ipleri eline alarak maçın yıldızı oldu.

Fas, savunmada ağırlıklı olarak kompakt bir 4-4-2 orta blok düzeni uyguladı ve orta saha ile savunma hatları arasındaki mesafeyi minimumda tuttu.

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Fas, sahada yüksek bir pozisyonda Brezilya’ya agresif bir pres uygulamak yerine, orta bölgeleri korumaya odaklandı; merkezde oynayan Brezilya oyuncularına pas yollarını kesti, Brezilya geriye pas attığında baskı kurdu ve en önemlisi, akıllı bir şekilde topun kanatlara yönlendirilmesini sağladı.

Bu son taktik, Fas’ın öne geçmesine yol açtı; Fas, Brezilya’nın oyun kurmasını sol kanada yönlendirmeyi başardı, ardından Brezilya’nın başarısız olan geniş alandaki kombinasyon oyununu keserek topu kazandı ve hızlı bir pasla Diaz’ı buldu. Diaz, Marquinhos ile Gabriel’in arasından bir derin pas attı ve Saibari’yi kaleye doğru boş pozisyonda buldu; Saibari de golü atarak Fas’ı maçta öne geçirdi.

Bu, Fas’ın topu geri kazandıktan sonra saniyeler içinde savunmadan hücuma nasıl hızlı bir geçiş yapabileceğini gösteren, hak edilen bir önde olmaktı.

Hatalarla dolu bir performans sergileyen Brezilya, topu elindeyken de elinde değilken de oyununu dayatmakta zorlandı.

Brezilya’nın en büyük sorunu topu elinde tutmak değil, ilerlemeydi. Orta saha uyumu eksikti ve birçok kez topu temiz bir şekilde inşa edip ilerletmekte zorlandılar.

Brezilya, Santos, Gabriel ve Marquinhos’tan oluşan 3’lü savunma hattıyla 3-2 dizilişinde oyun kurmaya çalıştı; Ibanez ise ikinci hatta daha ileride görev aldı. Sorun dizilişin kendisinde değildi; asıl sorun, Brezilya’nın orta saha oyuncuları ile forvetleri arasındaki mesafenin çoğu zaman çok fazla olmasıydı.

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Topa sahipken Casemiro ve Guimaraes orta sahayı sağlamlaştırdı, ancak oyunu arkadan öne doğru temiz bir şekilde kurmaya ve ilerletmeye çalışırken sık sık zorlandılar. Bu durum, derin oyun kurma aşamasında gereksiz top kayıplarına ve hatları etkili bir şekilde aşamama sorununa yol açtı; bu da Brezilya’nın maçın başlarında yaşadığı zorlukların sebebi oldu.

Topa sahip olmadıkları zamanlarda da Brezilya’nın savunma yapısı tam bir karmaşaydı; Fas’ın akıcı pas oyunuyla sürekli olarak parçalanırken, Brezilya orta sahası sık sık boşuna koşuşturmak zorunda kaldı. Brezilya’nın savunma yapısında tekrar tekrar boşluklar ortaya çıktı ve orta saha ikilisi bu boşlukları hem merkezde hem de yanlarda kapatmakta zorlandı; bu durum hem taktiksel hem de kadro sorunlarını aynı anda ortaya koydu.

Özellikle Casemiro’nun yaşadığı zorluklar acı verici bir şekilde ortadaydı; ikinci yarının başında Fabinho ile değiştirilmeden önce fiziksel olarak hızından bir miktar kaybetmiş gibi görünüyordu. Bu noktada, Ancelotti’nin erken yaptığı çift oyuncu değişikliğiyle Brezilya’nın hem orta saha hem de bek bölgelerindeki kadro zayıflıklarını fark ettiği açıktı; zira bu bölgeler, Fas’ın Brezilya karşısında özellikle hedef aldığı alanlardı.

Vinicius’un bireysel parlaklığı, Brezilya’nın son üçte bir sahadaki zorluklarını gölgeledi

Brezilya’nın, saldırılarının etkili olabilmesi için son üçte birde bir oyun kurucuya ihtiyacı vardı; bu nedenle, denedikleri birçok hücum şemasının, etkili bir sonuca dönüşmeden sürekli olarak bozulması aslında sürpriz değildi

“Oyun kurucu” derken, orta sahayı hücumla birleştirebilen, baskı altında top alabilen, takım arkadaşlarıyla kombinasyonlar kurabilen ve Avrupa’nın en iyi kanat oyuncularından ikisi olan Vinicius ile Raphinha’nın kanat hareketlerini harekete geçirebilen bir bağlantı unsuru kastediyorum. Bu rolü tutarlı bir şekilde üstlenen bir oyuncu olmadığı için hücumlar çok sık bozuldu.

Igor Thiago, bir forvet olarak tüm güçlü yönlerine rağmen bu profile uymuyor; çünkü o, son üçte bir alanda parçaları bir araya getirmeye çalışan sıra dışı bir forvet olmaktan ziyade, pas bekleyen klasik bir hedef adam.

Cunha, Brezilya’ya bu hücum dengesini sağlayabilecek türde bir forvet olarak öne çıkıyor; bu nedenle, Igor Thiago’nun yerine forvet hattını yönetmemesi sürpriz oldu. Igor Thiago ise, bir avantaj yakalamaya çalışırken ve alternatif bir taktik olarak ceza sahasını kalabalıklaştırmak istendiğinde maçın ikinci yarısında oyuna sokulacak türde bir profil gibi görünüyor.

SONUÇ

Brezilya’nın bireysel kalitesine rağmen, maç bu turnuva öncesinde süregelen tanıdık sorunları bir kez daha ortaya koydu. Top sürme oyunlarında, kompakt bir savunma bloğunu sarsmak için gereken hassasiyet eksikti; top kaybı sonrası ise savunma yapısı savunmasız kalmaya devam etti. Elit rakiplere karşı, turnuva ilerledikçe bu eksiklikler pahalıya mal olabilir.

Fas, şu anda uluslararası futbolda taktiksel açıdan en çok saygı duyulan takımlardan biri haline gelmesinin nedenini bir kez daha gösterdi. Defansif organizasyonları, disiplinleri ve hızlı geçişlerdeki tehditleri, dünyanın en yetenekli kadrolarından biriyle eşit şartlarda rekabet etmelerini sağladı. Bu şanslı bir kura sonucu değildi; dikkatle uygulanan bir oyun planının sonucuydu.