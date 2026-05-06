Brezilya - Fas maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Çoğu kişi için Dünya Kupası, Brezilya sahaya çıkana kadar tam anlamıyla başlamış sayılmaz ve taraftarların bu yaz çok uzun süre beklemesi gerekmeyecek – Samba Kralları, turnuvanın 3. gününde (13 Haziran) MetLife Stadyumu’nda Fas ile açılış maçına çıkacak.

Brezilya favori olabilir, ancak beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan bu takım Fas'ı hafife alamaz. Atlas Aslanları, 2022 Dünya Kupası'nda son 4'e kalarak senaryoyu yeniden yazdı ve o zamandan beri bu ivmeyi sürdürüyor.

GOAL, New Jersey'de oynanacak Brezilya - Fas Dünya Kupası maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilgileri sizlere sunuyor.

Brezilya - Fas Dünya Kupası maçı ne zaman?

Brezilya 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet 20 Haziran 2026 Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 24 Haziran 2026 İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Bilet

Fas 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet 19 Haziran 2026 İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 24 Haziran 2026 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Brezilya - Fas Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maçlarının resmi biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? İşte tüm yeniden satış seçenekleri:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Brezilya - Fas Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Resmi fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Ev sahibi ülkeleri hariç tutan grup maçları için ilk tahminler 60 - 620 dolar arasındaydı.

Brezilya - Fas karşılaştırmalı istatistikleri

BRA Son maç MAR 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Fas 2 - 1 Brezilya 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Brezilya - Fas Dünya Kupası tahmini

Brezilya, geçmişte beş kez şampiyon olarak hüküm sürmüş, tarihin en başarılı Dünya Kupası ülkesi olabilir, ancak Carlo Ancelotti'nin adamları, zayıf bir Dünya Kupası eleme kampanyası ve gezegenin en büyük spor etkinliğinde son zamanlarda sergilenen vasatın altındaki performansların ardından kanıtlamaları gereken çok şey var.

Şaşırtıcı bir şekilde, Brezilya son beş Dünya Kupası turnuvasının hiçbirinde çeyrek final aşamasından öteye gidemedi. Ancak, kadrosunda parıldayan yeteneklere sahip olan Seleção'nun lehine olan birçok olumlu unsur var.

2026 Dünya Kupası elemelerinin üçte birini kaybetmiş olsalar da, takımdaki iyimserler, 2002 Uzak Doğu Dünya Kupası öncesinde de benzer sayıda mağlubiyet aldıklarını ve o turnuvada kupayı kaldırdıklarını hatırlatacaktır.

Elbette Ancelotti'nin adamlarına kolay bir ilk görev verilmedi. Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tüm dünyadaki futbolseverleri şaşırttı ve son 2025 Afrika Uluslar Kupası Finali'ne ulaştı (Senegal ile oynadıkları tartışmalı maçın ardından sonunda şampiyonluğu kazandılar).

Brezilya, Fas ile oynadığı maçlarda 2-1'lik bir üstünlüğe sahip olabilir; bu galibiyetlerden biri 1998 Dünya Kupası grup maçında elde edilmişti, ancak iki takımın en son karşılaşmasında üstünlük Fas'taydı.

Mart 2023'te Tangier'deki Ibn Batouta stadyumunda oynanan bir dostluk maçında, Sofiane Boufal ve Abdelhamid Sabiri, Casemiro'nun golünün iki yanında ev sahibi takım adına gol atarak 65.000 Faslı taraftarı coşkuyla evlerine gönderdi.

Brezilya - Fas Dünya Kupası maçı nerede oynanacak?

MetLife Stadyumu, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir. Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olmasıyla futbol maçları düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır. Bu maçta Chelsea, 81.118 seyirci önünde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelmiştir.