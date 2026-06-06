Brezilya - Fas 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Brezilya - Fas maçı 13 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 GMT ve 18:00 EST'de başlayacak.

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Brezilya - Fas: Maç bağlamı

East Rutherford'daki açılış vuruşu, rekabetin yoğun olduğu bir grupta yerlerini sağlamlaştırmak isteyen iki takım için son derece önemlidir. Yoğun iç baskı altında olan Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, tarihi beklentilerin ağırlığı altında, doğrudan ve alan saldırısı odaklı sisteminin dünya sahnesinde de başarılı olabileceğini kanıtlamak zorundadır. Brezilya, dört yıl önceki tarihi yarı final başarısını tekrarlamak veya aşmak isteyen parlak bir nesli yöneten, yeni atanan taktiksel yenilikçi Mohamed Ouahbi'nin yönetimindeki, yılmaz ve savaşta sertleşmiş Fas takımıyla karşı karşıya gelecek. Son teknoloji ürünü New York New Jersey Stadyumu'nda coşkulu bir küresel seyirci kitlesi önünde oynanacak bu maç, anında bir Dünya Kupası klasiği olmanın tüm özelliklerini taşıyor.

C Grubu'nda turnuvanın ağır topları İskoçya ve son derece enerjik Haiti kadrosu beklerken, ilk maç gününde yapılacak bir yanlış adım felaketle sonuçlanabilir. Brezilya için bu, futbol üstünlüğünü kanıtlama, son dönemdeki eleme mücadelelerini geride bırakma ve on yıllardır ilk kez bir yabancı teknik direktörün yönetiminde teknik evrimini ortaya koyma şansı anlamına geliyor. Fas için ise bu, sevilen defansif yapısından, dünyanın en iyileriyle boy ölçüşmeye hazır, sınır tanımayan bir taktik motoruna geçiş yapan yeni bir dönemin kritik sınavı. Spot ışıkları New Jersey'deki çim sahayı aydınlatırken, açılış maçının muazzam baskısı bu sahayı bir basınçlı tencereye dönüştürecek ve taktiksel dayanıklılık ile alan açma becerisi, kimin değerli üç puanı alacağını büyük ölçüde belirleyecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası'na giden yol

Brezilya'nın Kuzey Amerika'ya giden yolu

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’na giden yolu hiç de sorunsuz geçmedi; son derece çalkantılı bir CONMEBOL eleme döngüsünden geçtiler ve bu süreç sonunda büyük bir teknik direktör değişikliğine yol açtı. Seleção, Güney Amerika elemelerinin ilk turlarında başlangıçta zorluklar yaşadı ve önceki teknik direktörlük döneminde rakibi Arjantin’e karşı aldığı acı verici 4-1’lik hezimet gibi tarihi başarısızlıklar yaşayarak sıralamada geriledi.

Dönüm noktası, efsanevi İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sansasyonel atamasıyla geldi. Takımı dengeleme ve ham bireysel yetenekleri yapısal bir kolektife dönüştürme görevini üstlenen Ancelotti, 21 puanla dördüncü sırada yer alan bir takımı devraldı. Brezilya, nihayetinde kampanyasını dengeledi, yeterli taktiksel kararlılık sergiledi ve 2025'in son eleme pencerelerinde gerekli sonuçları alarak beşinci sırayı garantiledi. Kuzey Amerika'ya otomatik olarak katılma hakkı kazanan beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, her Dünya Kupası'na katılma konusundaki kusursuz rekorunu korudu ve New Jersey'deki ışıklar altında büyük bir geri dönüşün zeminini hazırladı.

Fas'ın eleme ustalığı

Bunun tam tersine, Atlas Aslanları, Afrika elemelerinde kusursuz ve dominant bir performans sergileyerek 2026'daki büyük turnuvaya katılma hakkını elde etti. Katar 2022'de elde ettikleri efsanevi dördüncü sıranın yarattığı muazzam psikolojik ivmeyi temel alan Fas, CAF elemelerini kıtadaki mutlak üstünlüğünün bir göstergesi haline getirdi.

Walid Regragui'nin rehberliğinde Fas, E Grubu'nda rakiplerini acımasızca alt ederek sekiz maçta sekiz galibiyetlik kusursuz bir rekor elde etti. Takım, yapısal savunma güvenliği ile kanatlarda yıkıcı bir verimliliği dengeli bir şekilde harmanlayarak rakiplerini ezip geçti. Regragui, takımın doğal evrimine olanak sağlamak için Mart 2026'da şok edici bir şekilde istifa etme kararı alsa da, arkasında sınır tanımayan, seçkin bir kadro bıraktı. Yeni atanan teknik direktör Mohamed Ouahbi, turnuvaya dünya devlerinden hiç korkmadan giren ve matematiksel olarak Afrika'nın en güçlü takımı olarak biletini erken alan, gürleyen bir motoru devraldı.

Brezilya - Fas takım haberleri

Brezilya takım haberleri

Baş antrenör Carlo Ancelotti, Avrupa şampiyonlarından oluşan ölümcül bir çekirdek kadroya dayanan, yıldızlarla dolu 26 kişilik kadrosunu kesinleştirdi. Açılış maçı öncesindeki en önemli konu, iki buçuk yıllık uluslararası aradan sonra Dünya Kupası sahnesine dönüşü, Santos'ta geçirdiği hafif bir kas ödemi nedeniyle gölgelenen takımın simgesi Neymar Jr. Ancelotti, sağlık ekibinin Neymar'ın iyileşme sürecini bireysel olarak takip ettiğini ve turnuvanın ilerleyen aşamalarında koruma altında olsa bile kadroda kalmasını sağlayacağını doğruladı.

Neymar'ın durumu dikkatle yönetilirken, hücumdaki anahtar rol tamamen Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior ve Barcelona'nın formda olan kanat forveti Raphinha'ya devredildi. Ancelotti, Raphinha'yı derin alanlarda hücumda dünyanın en iyi oyuncusu olarak övdü ve onu ileri, esnek bir orta saha rolünde oynatacağını belirtti. Defansif olarak, Şampiyonlar Ligi finalisti Marquinhos kaptanlık pazubandını takıyor ve Arsenal'in stoperi Gabriel Magalhães ile birlikte merkez savunmayı sağlamlaştırıyor.

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Fas takım haberleri

Fas, 2025 yılında U-20 takımını dünya şampiyonluğuna taşıyan muhteşem başarısının ardından A Milli Takım'ın başına hızla getirilen Mohamed Ouahbi'nin taze taktiksel liderliği altında turnuvaya giriyor. Ouahbi, Kosova'ya karşı 2-1'lik başarılı bir hazırlık maçı galibiyetinin ardından önemli bir sakatlık endişesi yaşamıyor; bu da ona, tanıdık bir temele dayanan deneyimli ve son derece uyumlu bir ilk on bir sahaya sürme imkânı tanıyor.

Kadro seçimindeki en önemli gelişme, Ouahbi'nin U-20 takımındaki genç oyuncuları Othmane Maamma ve Yassir Zabiri'nin kadroya dahil edilmesi, ancak her ikisinin de yedek kulübesinden dinamik bir enerji katması bekleniyor. Paris Saint-Germain'in dünya çapındaki sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi, takımın tartışmasız temel direği olmaya devam ediyor ve savunma bloğunu sağlamlaştırırken Fas'ın geniş alanlardaki hücum dizilişlerini yönlendirmek için büyük ölçüde güvenilen isim.

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Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeler

Carlo Ancelotti (Brezilya)

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Futbol tarihinin en büyük ve en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak saygı gören Carlo Ancelotti, Brezilya'nın on yıllardır ilk kez görev alan yüksek profilli yabancı teknik direktörü olarak merakla beklenen uluslararası turnuva debutunu yapıyor. İtalyan taktikçi, oyuncu ilişkileri ve yapısal akışkanlık konusunda uzmandır; forvetlerine maksimum yaratıcı özgürlük tanırken, savunmada mutlak sorumluluk uygulayan bir sistem kurar.

Ancelotti, dikey kontratak silahına dönüşen dengeli bir 4-2-3-1 dizilişi kullanıyor. Orta saha oyuncularından topu geri kazandıkları anda hemen ileriye yönelmelerini istiyor ve rakip savunma hatlarının arkasındaki boşlukları değerlendirmek için uzun yan-yan pas dizilerini es geçiyor. East Rutherford'daki en büyük zorluğu, hücumcu bekleri sahada ileriye çıktığında orta sahadaki çift pivotun savunma hattını koruyabilmesini sağlamak olacak.

Mohamed Ouahbi (Fas)

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Turnuvadan sadece üç ay önce A milli takımın başına geçen Mohamed Ouahbi, korkusuz, ileri görüşlü taktiksel ayarlamaları ve genç oyuncuları kadroya entegre etmesiyle tanınıyor. Tarihi bir gençler dünya şampiyonluğunun mimarı olan 49 yaşındaki Belçika doğumlu teknik direktör, kanatları yoğun bir şekilde kullanarak top hakimiyetine dayalı, enerjik bir oyun stilini tercih ediyor.

Ouahbi, 2022'de Fas'ı ünlü kılan kompakt, alçak bloklu savunma kimliğini korurken, kademeli olarak daha dikey bir hücum planı uygulamaya koydu. Son derece atletik üçlü orta saha ile ikinci toplara agresif bir şekilde baskı yapmayı tercih ediyor ve ardından bekleri ile ters kanat oyuncuları arasındaki hızlı kombinasyonları kullanarak rakip savunmayı yarıp geçiyor. Böylece, selefinden daha geniş bir oyun anlayışı sergiliyor.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

Brezilya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defans oyuncuları: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta saha oyuncuları: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Forvetler: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Fas Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Defans oyuncuları: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Orta saha oyuncuları: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Forvetler: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Brezilya - Fas maçının önemli ikilileri

Vinicius Junior - Achraf Hakimi: Kanatta gerçek anlamda dünya klasında, gişe rekorları kıran bir karşılaşma. Vinicius Junior, Ballon d'Or'a layık olduğunu kanıtlamak için sahaya çıkıyor ve ölümcül dripling hızını kullanarak 1'e 1 durumlarda savunmacıları izole etmeye çalışıyor. O, Brezilyalı oyuncuyla adım adım başa çıkabilecek ham geri dönüş hızına, fiziksel güce ve taktik zekaya sahip dünya futbolundaki birkaç bekten biri olan Achraf Hakimi ile karşı karşıya gelecek. Bu patlayıcı düelloyu hangi oyuncu kazanırsa, C Grubu'nun tüm dengesi değişecek.

Raphinha vs Fas'ın orta saha bloğu: Ancelotti, Raphinha'ya dikey boşlukları değerlendirmek için savunma hattına yakın oynaması talimatını açıkça verdiğinden, onu durdurma görevi tamamen Fas'ın orta saha oyuncularına düşüyor. Sofyan Amrabat, Raphinha'nın akıllı orta saha hareketlerini takip etmekle görevlendirilecek ve Barcelona yıldızının yarım dönüşte topu temiz bir şekilde alıp Brezilya'nın kanatlardan gelen oyuncularına pas atmasını engelleyecek.

Gabriel Magalhães - Youssef En-Nesyri: Ceza sahası içinde zorlu bir hava ve fiziksel mücadele yaşanacak. En-Nesyri, ortaları değerlendirmede başarılı ve yoğun çalışma temposu ile stoperleri dengesizleştiren, yılmaz bir hedef adam. Arsenal'den Gabriel, elit pozisyon alma yeteneğini ve fiziksel gücünü kullanarak savunma bölgesinde hakimiyet kurmalı ve Fas'ın duran toplardan ve ortalardan net fırsatlar yakalamasını engellemelidir.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form





Karşılaşma İstatistikleri

BRA Son maç MAR 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Fas 2 - 1 Brezilya 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1





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