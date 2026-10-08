Brezilya Millî Takımı efsanesi ve 1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan krize ilişkin ateşli açıklamalar yaptı. Portekiz Millî Takımı'nın kaptanının ülkesinin kampından ayrılma kararını tamamen anladığını belirten Romario, Ronaldo'nun ayrılmadan önce tek bir hata yaptığını düşündüğünü söyledi.

Brezilyalı "Charla Podcast" programındaki görünümü sırasında, eski Brezilyalı forvet açıkça Ronaldo'nun tarafını tuttu; oyuncunun teknik heyet tarafından değer görmediğini hissettiğini ve bunun da onu kamptan ayrılmaya ittiğini düşündüğünü belirtti.

Portekiz'in "A Bola" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Romario şunları söyledi: "Bence başta Ronaldo'nun hatasıydı bu... Ronaldo, bu durumda, kendisini değer görmeyen biri gibi hissetti ve artık hiçbir öneminin kalmadığını düşündü, bu yüzden ayrıldı. Mesele bu kadar. Onun yerinde olsaydım aynısını yapardım."

Ancak Romario burada durmadı; açık ve dolaysız ifadeleriyle, Ronaldo'nun Portekiz Millî Takımı kampından ayrılmadan önce yaptığını düşündüğü tek hatayı ortaya koydu.

Brezilya efsanesi şöyle ekledi: "Ama ayrılmadan önce, ondan (Jorge Jesus) her şeyden önce cehenneme gitmesini isterdim! Ama yine de ayrılırdım, hepsi bu. Onun hatası bu değil mi? Hata şu; adamı aşağılamadan ayrılmış olması!"

Romario'nun açıklamaları, Jesus ile yaşadığı krizde Ronaldo'nun yanında açıkça yer aldığını teyit etti; Portekiz'in kaptanının Danimarka maçından önce millî takım kampından ayrılmasıyla sonuçlanan anlaşmazlığın perde arkasına dair tartışmalar sürerken bu açıklamalar geldi.

Ronaldo, teknik heyetle yaşanan anlaşmazlığın tırmanmasının ardından kamptan ayrılmıştı. Bu kriz, Portekiz Millî Takımı'nın önümüzdeki müsabakalara hazırlıklarına gölge düşürürken, millî takım kaptanı ile Jesus arasındaki ilişkinin nereye varacağı merakla bekleniyor.