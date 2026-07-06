Brezilya efsanesi, Ancelotti ve Samba yıldızlarına ateş püskürdü

Brezilyalı efsane Romário, milli takım oyuncularını ve İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’yi Dünya Kupası’ndan elenmelerinin sorumlusu olarak gösterdi.

Samba takımı, çeyrek finalde Norveç'e 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

Mundo Deportivo gazetesi, Romario'nun "El Chiringuito" programında yaptığı açıklamaları yayınladı; Romario, maçın ardından yaptığı eleştirilerde son derece keskin ve açık sözlüydü.

Brezilya'nın performansını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, kısa ve net bir şekilde “Kötü” diye cevap verdi.

Ardından yenilgiden kimin sorumlu olduğu sorulduğunda, “Tabii ki herkes. Maça çıkan oyuncular da, teknik direktör de” diye yanıtladı.

Konuşmasının sonunda, Brezilya’nın beklentilerini boşa çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda ise “Evet, bir Brezilyalı olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Olanlar inanılmazdı” diye yanıtladı.

Ve “Gördüğüm milli takım, hepimizin bildiği Brezilya değil, istediğimiz Brezilya da değil” diye vurguladı.