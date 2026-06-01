Brezilya, Dünya Kupası öncesindeki veda maçında özgüvenini pekiştiriyor ve rakibine sert bir darbe indiriyor

Brezilya, Pazar gecesinden Pazartesi sabahına uzanan saatlerde oynadığı veda maçını büyük bir farkla kazandı. FIFA sıralamasında şu anda 33. sırada yer alan Panama, maça neredeyse hiç varlık gösteremedi ve 6-2 mağlup oldu. Dolayısıyla, Dünya Kupası öncesindeki kalan maçlar, Panama için ABD'ye iyi bir ruh haliyle gitmelerini sağlayacak bir fırsat olacak.

Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, süper yıldız Neymar'ı kadroda yer veremedi. Forvet oyuncusu sakat ve muhtemelen Dünya Kupası'nın başlangıcını, Fas ile oynanacak açılış maçı da dahil olmak üzere kaçıracak. Santos oyuncusu buna rağmen olağanüstü popülerliğini koruyor: taraftarlar ona yüksek sesle tezahürat yaptı ve Panama oyuncuları maçın ardından onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.





Neymar'sız ama güçlü bir ilk on birle Brezilya maça hızlı başladı. Daha ikinci dakikada Vinícius Júnior skoru açtı: Real Madrid'in forveti güzel bir driplingin ardından yaklaşık yirmi metreden topu ağlara sert bir şekilde gönderdi.

Konuk takım, Matheus Cunha'nın bir serbest vuruşta topun yönünü talihsiz bir şekilde değiştirmesi üzerine skoru eşitledi. Ancak devre bitmeden hemen önce Casemiro, Brezilya'yı tekrar öne geçirdi. Orta saha oyuncusu, Vinícius'un keskin ortasını kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

İkinci yarıda gol farkı hızla arttı. Önce Bournemouth forveti Rayan, pas hatasından yararlandı, ardından birkaç dakika sonra Lucas Paquetá iyi yerleştirilmiş bir şutla tüm şüpheleri ortadan kaldırdı: 4-1.

Ardından Igor Thiago penaltıdan beşinci golü attı ve Botafogo orta saha oyuncusu Danilo, maçın bitimine on dakika kala altıncı golü atarak skoru belirledi.

Panama bir gol daha attı, ancak bu skorun değişmesine yetmedi: Rio de Janeiro'daki Maracanã'da maç 6-2 sona erdi.