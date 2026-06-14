Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda dün akşam (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) 1-1 berabere biten Fas maçında Vinícius Júnior'un golüyle, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı olarak rekorunu pekiştirdi.

Seleção, Dünya Kupası tarihindeki 238. golüne ulaşarak, 232 golle ikinci sırada yer alan Almanya'yı geride bıraktı.

Ayrıca okuyun

İsviçre'nin ardından... Fas, Dünya Kupası tarihinin rahatsız edici listesinin başında

Video: Ronaldo Miami'ye geldi... Dünya Kupası'na herkesten farklı bir şekilde hazırlanıyor

Brezilya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada 152 golle Arjantin yer alırken, onu 136 golle Fransa, 128 golle İtalya, 108 golle İspanya ve 104 golle İngiltere takip ediyor.

Hollanda 96 golle sekizinci sırada yer alırken, onu 89 golle Uruguay takip ediyor ve Macaristan 87 golle ilk on sırayı tamamlıyor.

4 kez dünya şampiyonu olan Almanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesine bugün Pazar günü, Dünya Kupası'na ilk kez katılan mütevazı Curacao milli takımıyla karşılaşarak başlayacak. Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador'un da yer aldığı 5. grupta mücadele edecek.