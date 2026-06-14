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Brezilya, Dünya Kupası'ndaki tarihi gol rekorunu daha da pekiştiriyor... Almanya ise onu yakından takip ediyor

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Almanya - Curacao
Almanya
Curacao
Vinicius Junior
Brezilya
Fas
ABD
Almanya
Curaçao

Almanya milli takımı bugün Pazar günü Curaçao ile karşılaşacak

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda dün akşam (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) 1-1 berabere biten Fas maçında Vinícius Júnior'un golüyle, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı olarak rekorunu pekiştirdi.

Seleção, Dünya Kupası tarihindeki 238. golüne ulaşarak, 232 golle ikinci sırada yer alan Almanya'yı geride bıraktı.

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Brezilya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada 152 golle Arjantin yer alırken, onu 136 golle Fransa, 128 golle İtalya, 108 golle İspanya ve 104 golle İngiltere takip ediyor.

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Curacao crest
Curacao
CUW

Hollanda 96 golle sekizinci sırada yer alırken, onu 89 golle Uruguay takip ediyor ve Macaristan 87 golle ilk on sırayı tamamlıyor.

4 kez dünya şampiyonu olan Almanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesine bugün Pazar günü, Dünya Kupası'na ilk kez katılan mütevazı Curacao milli takımıyla karşılaşarak başlayacak. Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador'un da yer aldığı 5. grupta mücadele edecek.

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