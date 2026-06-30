Brezilya’da Paquetà’ya kötü haber: Uyluk sakatlığı nedeniyle Ancelotti onu son 16 turunda kaybedecek

Brezilya ile Japonya arasında oynanan ve Ancelotti’nin takımının 2-1 kazandığı son 16 turu maçının devre arasında Endrick ile değiştirilen Lucas Paqueta, ikinci yarıda parmak arası terlikleriyle ve topallayarak yedek kulübesine geri döndü. CBF kaynaklarının aktardığına göre, orta saha oyuncusu Salı günü New York’ta MR çekildi ve sonuçlar uyluk kasında bir sakatlık olduğunu ortaya çıkardı.





SAKATLIK - Federasyon, “Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede iyileşip sahalara dönebilmek amacıyla Brezilya milli takımının sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi protokolüne tabi tutulacak” açıklamasını yaptı. Eski Lyon oyuncusu, Pazar günü New York'un banliyösü East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak, Norveç-Fildişi Sahili maçının galibi ile yapılacak son 16 turu maçına yetişemeyecek. Raphinha'nın ardından bu, Seleção'nun turnuva boyunca yaşadığı ikinci uyluk kası sakatlığı oldu.