Brezilya basını, Mauro Júnior'un milli takımda ilk 11'de çıktığı ilk maçla ilgili değerlendirmesini yaptı. PSV kaptanına, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından Avustralya karşısında ilk 11'de başlama şansı verildi (4-2).

Brezilya geçen hafta da Avustralya ile karşılaşmıştı. O maçta Mauro, bitime 15 dakika kala oyuna girmiş, ardından Güney Amerika ülkesinin beraberlik golünü Rayan atmıştı (1-1).

Bu kez Ancelotti, PSV'nin sol bekini ilk 11'de başlatmaya karar verdi. Mauro, İtalyan teknik adam tarafından ancak 86. dakikada oyundan alındı. Mauro tercihi de karşılığını verdi. Brezilya maçı 2-4 kazandı.

GOAL'ün Brezilya edisyonu, Socceroos karşısındaki performansı için Mauro'ya 10 üzerinden 6 verdi. “Teknik açıdan iyiydi, ancak 2-1'de savunmada yanlış konumlandı.”

O Globo da Mauro'nun maçına temkinli yaklaştı. “İleriye çok fazla çıkmadı, neredeyse hiç bindirme yapmadı ama savunmada görevini iyi yerine getirdi. Avustralya'ya karşı ilk maçı oynayan Douglas Santos'tan daha iyiydi.”

Grêmio Esportivo da Mauro'ya yine 6 verdi. Spor gazetesi, onun için ‘iyi’ bir maç oynadığını yazdı. “Sağlamdı, ama gösterişli değildi.”