Brezilya-Arjantin maçına müdahale: Dört oyuncuyu sınır dışı etmek istediler

Dünya Kupası elemelerinde Brezilya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta eşine benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.

İlk düdükten yalnızca birkaç dakika sonra bir anda sahaya giren Brezilyalı yetkililer, Arjantin'in Premier Lig'de oynayan dört oyuncusunu izolasyon kurallarına uymadıkları gerekçesiyle sahadan çıkarmak ve karantinaya almak istedi.

Sahada yaşanan kargaşanın ardından oyun uzun süre dururken, Arjantin milli takımı soyunma odasına gitti. İki takımın yetkilileri ve sağlık görevlileri arasında uzun bir görüşme gerçekleşti.

Yaptırım uygulanmak istenen oyuncuların Giovanni Lo Celso (Tottenham), Cristian Romero (Tottenham), Emiliano Buendia (Aston Villa) ve Emiliano Martinez (Aston Villa) olduğu öğrenildi. Yetkililer bu dört oyuncunun ülkeye yanlış bilgi vererek giriş yaptığını ve sağlık protokollerini ihlal ettiğini öne sürdü.

📽️ Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya girmesi nedeniyle, karşılaşma bir süredir durmuş durumda. Arjantin takımı soyunma odası girdi. pic.twitter.com/LnWTW2ew6o — TRT Spor (@trtspor) September 5, 2021

İlk olarak otelde denediler

Brezilya Sağlık Bakanlığı görevlileri gün içinde güvenlik güçleriyle birlikte Arjantin'in konakladığı otele gelerek bu dört oyuncuyu sınır dışı etmek için işlem başlatmak istemişti. Ancak Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun (CONMEBOL) devreye girmesiyle herkes sorunun çözüldüğünü düşünmüştü.

Arjantinli oyuncular sıkıntı yaşamadan otelden stada geldi ve maç başlayan kadar herhangi bir sıra dışı gelişme yaşanmadı. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Brezilyalı yetkililer başlayan maçı durdurmayı göze alarak bir girişimde daha bulundu.

✘Brezilya-Arjantin maçı, Arjantinli oyuncuların sağlık protokolüne uymamasından kaynaklanan sorun dolayısıyla durduruldu.



👔Sağlık Bakanlığı yetkilileri Arjantinli futbolcuları sınır dışı etmek istiyor.



🗣️🎙️Erdoğan Arıkan yaşananları aktardı. pic.twitter.com/uaVbH7uxdR — TRT Spor (@trtspor) September 5, 2021

Arjantin'den net tavır

Arjantinli oyuncuların söz konusu dört ismin stattan ayrılması durumunda maça devam etmeyi reddedeceği bilgisi aktarıldı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise kimsenin kendilerine bir bilgilendirme yapmadığını söyleyerek, maça bu şekilde müdahale edilmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

Messi ve Scaloni takımın üç gündür Brezilya'da olduğunu vurgulayıp, Brezilyalı yetkililere harekete geçmek için neden bugünü bekledikleri sorusunu yöneltti.

Arjantin Futbol Federasyonu ise maçın askıya alındığını duyurdu.

🗣️Messi ve Neymar, yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor. pic.twitter.com/uLTnOSgyXV — TRT Spor (@trtspor) September 5, 2021

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