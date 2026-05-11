Brezilya - Arjantin maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, stadyum bilgileri ve daha fazlası

Bu iki Güney Amerika futbol devi karşı karşıya geldiğinde, bu her zaman kaçırılmayacak bir karşılaşma oluyor

2026 Dünya Kupası'nın eleme turlarında Brezilya ile Arjantin'in Kuzey Amerika'da karşı karşıya gelmesi, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler için rüya gibi bir senaryo olacaktır.

Şaşırtıcı bir şekilde, birçok kez Dünya Kupası şampiyonu olmuş bu iki takım, 36 yıldır futbolun en büyük sahnesinde karşı karşıya gelmedi. İtalya'90'daki o önemli günde, Torino'daki Stadio Delle Alpi'de 60.000'den fazla seyirci, Claudio Caniggia'nın son dakikalarda attığı golle Arjantin'in son 16 turu maçını kazanmasını izledi.

Güney Amerika takımları bu yaz karşılaşırsa, bilet talebi çok yüksek olacak. GOAL, nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi size gösterecek.

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya-Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Arjantin arasında bir maç şu anda programda yer almıyor.

İki büyük takım açılış aşamasında farklı gruplarda yer aldıkları için, eleme turlarına kadar birbirleriyle oynayamazlar.

Bunun gerçekleşmesi için her iki takımın da grup aşamasını geçmesi ve 32'li tur, 16'lı tur, çeyrek finaller, yarı finaller veya finalde birbirleriyle eşleşmesi (veya turnuva tablosunda doğal olarak karşılaşması) gerekir.

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Brezilya, Dünya Kupası kupasını rekor bir şekilde beş kez kaldırmış olabilir, ancak 2002'den beri şampiyonluk yaşamadı. Bu yaz Kuzey Amerika'da iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar ve C Grubu maçları şu şekilde:

Tarih

Maç

Yer

Biletler

13 Haziran Cumartesi

Brezilya - Fas

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Bilet

19 Haziran Cuma

Brezilya - Haiti

Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Biletler

24 Haziran Çarşamba

İskoçya - Brezilya

Hard Rock Stadyumu (Miami)

Bilet

Arjantin 2026 Dünya Kupası Maçları

Arjantin, 1962'de Brezilya'dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu koruyan ilk takım olmayı hedefliyor. İşte onları bekleyen J Grubu fikstürü:

Tarih

Maç

Yer

Biletler

16 Haziran 2026

Arjantin - Cezayir

Arrowhead Stadyumu, Kansas City

Bilet

22 Haziran 2026

Arjantin - Avusturya

AT&T Stadyumu, Arlington

Bilet

27 Haziran 2026

Ürdün - Arjantin

AT&T Stadyumu, Arlington

Bilet

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 16 - Çeyrek Final

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 - 120

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030

Brezilya - Arjantin maçından ne beklemeli?

Brezilya ve Arjantin, 1914'ten bu yana toplam 115 kez karşılaştı. İşte iki takım arasındaki son on maçın sonuçları:

Tarih

Maç

Skor

Yer

Mart 2025

Dünya Kupası Elemeleri: Arjantin - Brezilya

4-1

Estadio Mas Monumental (Buenos Aires)

Kasım 2023

Dünya Kupası Elemeleri: Brezilya - Arjantin

0-1

Maracana (Rio de Janeiro)

Kasım 2021

Dünya Kupası Elemeleri: Arjantin - Brezilya

0-0

Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan)

Temmuz 2021

Copa America Finali: Brezilya - Arjantin

0-1

Maracana (Rio de Janeiro)

Kasım 2019

Amerika Süper Klasik: Brezilya - Arjantin

0-1

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu (Riyad)

Temmuz 2019

Copa America Yarı Finali: Brezilya - Arjantin

2-0

Estadio Mineirao (Belo Horizonte)

Ekim 2018

Amerika Süper Klasik: Arjantin - Brezilya

0-1

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (Cidde)

Haziran 2017

Amerika Süper Klasik: Brezilya - Arjantin

0-1

MCG (Melbourne)

Kasım 2016

Dünya Kupası Elemeleri: Brezilya - Arjantin

3-0

Estadio Mineirao (Belo Horizonte)

Kasım 2015

Dünya Kupası Elemeleri: Arjantin - Brezilya

1-1

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke

Stadyum (Şehir)

Kapasite

Kanada

BC Place (Vancouver)

48.821


BMO Field (Toronto)

72.766

Meksika

Estadio Banorte (Meksiko)

48.821


Estadio Akron (Guadalajara)

44.330


Estadio BBVA (Monterrey)

50.113

Amerika Birleşik Devletleri

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

67.382


Gillette Stadyumu (Foxborough)

63.815


AT&T Stadyumu (Dallas)

70.122


NRG Stadyumu (Houston)

68.311


Arrowhead Stadyumu (Kansas City)

67.513


SoFi Stadyumu (Inglewood)

69.650


Hard Rock Stadyumu (Miami)

64.091


MetLife Stadyumu (East Rutherford)

78.576


Lincoln Financial Field (Philadelphia)

65.827


Levi's Stadyumu (San Francisco)

69.391


Lumen Field (Seattle)

65.123