2026 Dünya Kupası'nın eleme turlarında Brezilya ile Arjantin'in Kuzey Amerika'da karşı karşıya gelmesi, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler için rüya gibi bir senaryo olacaktır.

Şaşırtıcı bir şekilde, birçok kez Dünya Kupası şampiyonu olmuş bu iki takım, 36 yıldır futbolun en büyük sahnesinde karşı karşıya gelmedi. İtalya'90'daki o önemli günde, Torino'daki Stadio Delle Alpi'de 60.000'den fazla seyirci, Claudio Caniggia'nın son dakikalarda attığı golle Arjantin'in son 16 turu maçını kazanmasını izledi.

Güney Amerika takımları bu yaz karşılaşırsa, bilet talebi çok yüksek olacak. GOAL, nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi size gösterecek.

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya-Arjantin maçı ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Arjantin arasında bir maç şu anda programda yer almıyor.

İki büyük takım açılış aşamasında farklı gruplarda yer aldıkları için, eleme turlarına kadar birbirleriyle oynayamazlar.

Bunun gerçekleşmesi için her iki takımın da grup aşamasını geçmesi ve 32'li tur, 16'lı tur, çeyrek finaller, yarı finaller veya finalde birbirleriyle eşleşmesi (veya turnuva tablosunda doğal olarak karşılaşması) gerekir.

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Brezilya, Dünya Kupası kupasını rekor bir şekilde beş kez kaldırmış olabilir, ancak 2002'den beri şampiyonluk yaşamadı. Bu yaz Kuzey Amerika'da iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyorlar ve C Grubu maçları şu şekilde:

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 19 Haziran Cuma Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field (Philadelphia) Biletler 24 Haziran Çarşamba İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet

Arjantin 2026 Dünya Kupası Maçları

Arjantin, 1962'de Brezilya'dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu koruyan ilk takım olmayı hedefliyor. İşte onları bekleyen J Grubu fikstürü:

Tarih Maç Yer Biletler 16 Haziran 2026 Arjantin - Cezayir Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 22 Haziran 2026 Arjantin - Avusturya AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 27 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu, Arlington Bilet

2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Brezilya - Arjantin maçından ne beklemeli?

Brezilya ve Arjantin, 1914'ten bu yana toplam 115 kez karşılaştı. İşte iki takım arasındaki son on maçın sonuçları:

Tarih Maç Skor Yer Mart 2025 Dünya Kupası Elemeleri: Arjantin - Brezilya 4-1 Estadio Mas Monumental (Buenos Aires) Kasım 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Brezilya - Arjantin 0-1 Maracana (Rio de Janeiro) Kasım 2021 Dünya Kupası Elemeleri: Arjantin - Brezilya 0-0 Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) Temmuz 2021 Copa America Finali: Brezilya - Arjantin 0-1 Maracana (Rio de Janeiro) Kasım 2019 Amerika Süper Klasik: Brezilya - Arjantin 0-1 Kral Suud Üniversitesi Stadyumu (Riyad) Temmuz 2019 Copa America Yarı Finali: Brezilya - Arjantin 2-0 Estadio Mineirao (Belo Horizonte) Ekim 2018 Amerika Süper Klasik: Arjantin - Brezilya 0-1 Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (Cidde) Haziran 2017 Amerika Süper Klasik: Brezilya - Arjantin 0-1 MCG (Melbourne) Kasım 2016 Dünya Kupası Elemeleri: Brezilya - Arjantin 3-0 Estadio Mineirao (Belo Horizonte) Kasım 2015 Dünya Kupası Elemeleri: Arjantin - Brezilya 1-1 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: