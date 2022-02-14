Brezilya-Arjantin maçı yeniden oynanacak: Dört oyuncuya ceza geldi

Eylül ayında Arjantin ile Brezilya'yı karşı karşıya getiren Katar 2022 Güney Amerika elemeleri maçı tamamlanamamıştı.

Karşılaşmanın tekrarlanacağı açıklanırken, Premier Lig'de top koşturan dört oyuncu aldıları ceza nedeniyle bu kez sahada yer alamayabilir.

Sao Paulo'da oynanan maç ilk düdükten kısa bir süre sonra Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan görevlilerin sahaya girmesiyle duraklamıştı. Arjantin'in covid-19 protokollerini çiğnediğini öne süren yetkililer, dört oyuncuyu karantinaya sokmak için stadyumdan götürmek istemişti.

Uzun bir bekleyişin ardından maç ertelenirken, yapılan görüşmelerin ardından, sahaya çıkmayı reddeden Arjantin takımının stadyumdan ayrılmasına izin verilmişti.

Konuyu inceleyen FIFA nihai kararını açıkladı. İki ülkeye para cezası verilirken, dört oyuncuya ise maç cezası geldi.

Kimler ceza aldı?

Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez ve Emiliano Buendia ile Tottenhamlı oyuncular Cristian Romero ve Giovani Lo Celso (kiralık olarak Villarreal'de oynuyor), FIFA'nın uluslararası maç protokolüne uymadıkları gerekçesiyle cezalandırıldı.

İkişer maç ceza alan dört oyuncunun bu cezayı hangi maçlarda çekeceği henüz netleşmedi. Arjantin, Mart ayında Venezuela ve Ekvador'la iki eleme maçı oynayacak.

FIFA'nın Brezilya maçı için belirleyeceği tarih bu dörtlünün kadroda yer alıp alamayacağı konusunda belirleyici olacak.

Diğer cezalar

Yaşanan olaylar nedeniyle Brezilya'ya 550 bin, Arjantin'e ise 250 bin İsviçre frangı ceza verildi.

Maçın ertelenmesi elemelerin fikstürünü sekteye uğrattı, ancak bu mücadelenin sonucu elemelerin kaderini etkilemeyecek.

Elemelerde sergiledikleri futbolla göz dolduran Brezilya ve Arjantin, Katar 2022'de yer almayı şimdiden garantiledi. Avrupa'da kupaya gidecek son takımlar playoff maçlarının ardından belirlenecek. Asya'da ise şu ana kadar sadece İran ve Güney Kore turnuva bileti aldı.

Daha fazla okuma