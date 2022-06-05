Brezilya antrenmanında Richarlison ile Vinicius Jr birbirine girdi, kavganın arkasından şaka çıktı
Brezilya milli takımının Cumartesi günü takım halinde yaptığı çalışmada Richarlison'la Vinicius Jr arasında yaşananlar objektiflere takıldı.
Pazartesi günü Japonya ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Sambacılar'ın antrenmanı rutin bir şekilde başlamıştı.
Ancak ilerleyen dakikalarda Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr ile Everton'ın golcüsü Richarlison arasında bir itiş kakış yaşandı.
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Kavga değil şaka
Kaptan Neymar, Lucas Paqueta ve Dani Alves kısa sürede bu ikilinin yanına gelerek olaya müdahale etti.
Dani Alves iki oyuncunun arasına girerken; Neymar, Vinicius'u tişörtünden çeken Richarlison'u ensesinden tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.
İlk etapta genç yıldızlar arasında patlak veren bir kavga gibi gözüken olayın takım içindeki şakalaşmadan ibaret olduğu ortaya çıktı.
Keyifler yerinde
Neymar antrenmandan sonra soyunma odasında yaşanan eğlenceli anlardan bir kareyi sosyal medyada paylaştı.
Fotoğrafta Neymar'ın elinde bir tef, Richarlison'un elinde ise bir davul görülüyor.
2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, 2 Haziran'da oynadığı hazırlık maçında Güney Kore'yi 5-1 yenerek gövde gösterisi yapmıştı.Daha fazla okuma