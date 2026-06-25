Brezilya, Almanya karşısında üstünlüğünü yeniden kazandı… ve büyüklerin geleneğini sürdürüyor

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası’nda Almanya ile aralarında süregelen tarihi rekabetin gölgesinde, gol üstünlüğünü geri kazandı.

Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 3. Grubunun üçüncü ve son turunda Perşembe sabahı İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Seleção, grubu lider olarak ikinci tura yükseldi ve 6. grubun ikincisini beklemeye başladı.

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"Stats Foot" istatistiklerine göre, Brezilya milli takımı 244 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımlar listesinde tek başına zirveye oturdu ve Almanya'yı 3 gol farkla geride bıraktı.

Brezilya Milli Takımı, bu yılki turnuvaya 237 golle, Almanya'nın 5 gol önünde lider olarak girmişti, ancak açılış turunda "Die Mannschaft"ın Curaçao'yu ezici bir skorla mağlup etmesi, iki takım arasındaki rekabeti alevlendirdi.

Öte yandan, Brezilya milli takımı, ikinci turda Haiti’yi 3-0 mağlup ettikten sonra, 2006 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez iki maç üst üste üçer gol attı.

Aynı kaynağa göre, Brezilya milli takımı 1982'den bu yana süren bir geleneği sürdürerek Dünya Kupası'nda grubunu lider olarak tamamladı.