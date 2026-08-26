Brest, 13 Eylül 2026 Pazar günü Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain, bu karşılaşmaya ivme kazanma ve bu eşleşmedeki tarihsel üstünlüğünü sürdürme hedefiyle çıkıyor. Brest ise son şampiyona karşı dikkat çeken bir sonuç almak için iç saha avantajını kullanmayı amaçlayacak.

GOAL, Brest - Paris Saint-Germain maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Brest - Paris Saint-Germain maçı, Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de oynanacak ve başlangıç saati yukarıda belirtilen onaylı saatte olacak.

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Brestois ile Paris Saint-Germain arasında 13 Eylül 2026'da Stade Francis-Le Blé'de oynanacak Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için şu standart seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi kulüp kanalları: Birincil bilet satışları, üyelik öncelikli erişim ve gişe müsaitliği için Stade Brestois'nin resmi internet sitesini kontrol edin. PSG'ye karşı bu yüksek profilli iç saha maçı nedeniyle resmi biletler hızla tükenir.

Yeniden satış pazarları ve bilet toplayıcıları: Eğer kulüp üzerinden birincil biletler tükenmişse, güvenli ikincil platformlar ve bilet karşılaştırma siteleri (StubHub gibi) ilanları bir araya getirir.

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 biletleri ne kadar?

13 Eylül 2026'daki Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, genellikle platforma ve oturma kategorisine göre değişir:

Resmi gişe: Doğrudan Stade Brestois üzerinden alınan nominal değerli biletler, standart iç saha tribünleri için genellikle 30 € ile 50 € civarından başlar. Ancak PSG gibi yüksek profilli maçlarda erişim ciddi şekilde kısıtlıdır ve genellikle kulüp üyeliği gerektirir.

İkincil pazar yerleri ve yeniden satış platformları: Bilet toplayıcıları ve ikincil sitelerde (StubHub gibi), bu maç için fiyatlar üst katman ya da genel giriş görüşleri için genellikle 80 € ile 160 € civarından başlar ve talep ile tam blok konumuna bağlı olarak çok daha yukarı çıkabilir.

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Brest - Paris Saint-Germain form durumu

Brest, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı ve bu sonuç yeni sezonun ilk resmi sonucu oldu. Bundan önce bir hazırlık maçında Nottingham Forest'a 2-0 yenildi, bir diğer hazırlık karşılaşmasında ise Venezia ile 2-2 berabere kaldı. Brest bu beş maçta 10 gol attı ancak kalesinde 9 gol gördü; bu da sezon öncesinde açık oynayan ve zaman zaman savunmada kırılgan bir görüntü sergilediğini yansıtıyor.

PSG'nin son beş sonucu bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet oldu. Son maçları 23 Ağustos'ta Rennes deplasmanında 2-2 sona erdi ve ikinci yarıdaki geri dönüş, Ligue 1'in açılış haftasında onlara bir puanı getirdi. Bundan önce Süper Kupa'da Lens'e 1-0 kaybettiler ve UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettiler. PSG bu beş maçta 6 gol attı ve 6 gol yedi; bu karma tablo, sezon başlangıcındaki oturmamış görüntüyü yansıtıyor.

Brest - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 10 Mayıs 2026'da oynandı ve PSG, Ligue 1'de sahasında 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada PSG, Brest'in sıfır galibiyetine karşı dört galibiyetle belirgin bir üstünlüğe sahip ve bir maç da Brest galibiyeti üretmedi. Bu serideki en farklı sonuç, 19 Şubat 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te PSG'nin 7-0 kazandığı maçta geldi. PSG, bu beş karşılaşmada 19 gol attı ve sadece iki gol yedi.