Brescia - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da Brescia ile Juventus karşı karşıya geliyor.
24 Eylül Salı günü oynanacak Brescia - Juventus karşılaşması TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Fabrizio Pasqua yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından ve nesine.com'dan yayınlanacak.
Geçen sezonun şampiyonu Juventus, ligde geride kalan haftalarda 10 puan toplayarak 2. sıraya yerleşti.
Ev sahibi Brescia ise ligde iki galibiyet iki mağlubiyet alarak kendine 11. sırada yer buldu.