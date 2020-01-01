Brescia Başkanı Massimo Cellino: Mario Balotelli takımdan ayrılacak

Gittiği her kulüpte yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İtalyan forvet, yaptıklarıyla bu kez son kulübü Brescia'yı da bezdirdi.

Brescia Başkanı Massimo Cellino sezon başında transfer ettikleri Mario Balotelli ile iplerin kopma noktasına geldiğini söyledi.



Başkan Cellino açıklamasında, bir süredir idmanlara başlayan Brescia ile takımla birlikte çalışmalara katılmayan ve yaptığı idmanlarda da kısa süreli sahada görülen Balotelli'nin takımdan ayrılacağını söyledi.

Cellino, Balotelli'nin kendileri için tam bir hayâl kırıklığı olduğunu belirterek, "Balotelli konusunda hayâl kırıklığı yaşadık. Garip bir çocuk, aklı bizimle değil, biraz anarşist bir durumu var. Onu basına malzeme olmak için değil, gerçekten katkı sağlayabileceğine inandığımız için aldık. Bizi hüsrana uğrattı. Takımdan ayrılacak" sözlerini kullandı.



Brescia formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Balotelli, 5 gol atabilmişti. Kümede kalma mücadelesi veren Brescia'da Balotelli'nin sözleşmesinde Serie B'ye düşülmesi durumunda kontratın boşa düşeceği belirtiliyor.