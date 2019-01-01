Brescia Başkanı Cellino'nun Balotelli hakkındaki sözleri olay oldu

Serie A'da ırkçılık olayları devam ederken Brescia Başkanı Massimo Cellino'nun Mario Balotelli hakkında kullandığı sözler tepki gördü.

Geçtiğimiz günlerde takım arkadaşları ve antrenör ile tartıştığı için antrenmandan kovulan Mario Balotelli krizi büyümeye devam ediyor.

Brescia Başkanı Massimo Cellino, yaşanan durum hakkında yaptığı açıklamayla İtalya'da gündem oldu. Cellino, Balotelli'nin son durumu sorulduğunda, "Onun hakkında ne söylememi istiyorsunuz? O şu an kederli ve rahatlaması gerekiyor. Takımı tek bir oyuncunun kurtaracağını düşünmüyoruz. Bu takım için yanlış olur" şeklinde konuştu.

Cellino'nun İtalyancada kullandığı 'nero' ve 'schiarirsi' kelimeleri iki anlama geliyor. Nero kelimesi, hem siyahi, hem de kederli veya kasvetli anlamına gelebilirken, schiarirsi kelimesi ise rahatlamak/açılmak anlamına gelebiliyor. Başkanın kullandığı sözler ise 'ten renginin açılması' olarak algılandığı için tepki görüyor.

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Bu olaylar üzerine kulüp, başkanın kullandığı sözlerin 'yanlış anlaşılmış bir şaka' olduğunu belirten resmi bir açıklama yayınladı:

"Başkanımız Massimo Cellino'nun oyuncumuz Mario Balotelli hakkında yaptığı paradoksal şaka açıkça yanlış anlaşılmıştır."