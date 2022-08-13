Brentford yenilgisinden sorumlu tutulan Erik ten Hag: "Hepimizin sorumluluk alması gerek"

Manchester United, sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından takıma takviye ve sorumluluk istiyor

Erik ten Hag, Manchester United'ın sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından takıma daha fazla transfer yapmak istediğini söyledi.

Kırmızı Şeytanlar, yeni sezon açılış maçında Brighton'a karşı 2-1 yenildikten sonra Brentford'a da 4-0 skorla kaybetti. Brentford'un 4 golü de ilk 35 dakikalık bölümde kaydedildi.

Manchester United'ın arka arkaya ikinci haftada da kaybetmesi, takımın kadro eksiklikleri ve transfer ihtiyacı konusundaki tartışmaları arttırdı.

'Daha iyi bir başlangıç umuyordum'

Kadroya Lisandro Martinez, Christian Eriksen ve Tyrell Malacia'nın eklenmesine rağmen, Kırmızı Şeytanlar daha fazla transfere ihtiyaç duyuyor.

Ten Hag, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Oyuncuya ihtiyacımız olduğu ortada ama şu anda bunu düşünmek istemiyorum. Sahip olduğumuz iyi oyuncular daha iyi olmalıydı."

"Daha iyi bir başlangıç umuyordum ama yine de inanmak zorundayım çünkü iyi şeyler de gördüm. Ama bundan sonraki iki maç hayal kırıklığı yaratıyor."

Erik ten Hag ne söyledi?

Yeni Manchester United menajeri elbette ki sonuçtan mutlu değildi ve oyuncuların kötü performans sergiledikleri için sorumluluk alması gerektiğini kabul etti.

BBC Match of the Day ile yaptığı röportajda kendi özeleştirisini verdi.

"Oyuna böyle başlamamız şaşırtıcı. Bu benim için zor. 35 dakikada dört gol yiyorsunuz. Takımın sorumluluk alması gerek."

"Taraftarlar için gerçekten çok üzgünüm, bizi desteklemek adına her şeyi yaptılar ama biz onları hayal kırıklığına uğrattık. Hem takım hem birey olarak sahada sorumluluk almalısınız ve biz bunu yapmadık."

"Onlardan yapmasını istediğim şey, inançla oynamaları ve performansın sorumluluğunu almaları. Bunun üzerine çalışmalıyız."

"Menajer de sorumludur. Asıl sorumluluk ondadır ve ben bunu alıp üzerinde çalışacağım."

"Öğreneceğiz, öğrenmemiz gerekecek. Bu yeterince iyi değil, istediğimiz davranışların seviyesinde ve standardında değil."