Brentford’un yıldızı Ivan Toney, taraftarların sosyal medyada dolaşan bir video tarafından öfkelenmesinin ardından kulüp hakkında konuşurken küfürlü bir dil kullandığı için özür diledi.

Forvet, Premier Lig'e yükselmelerinde Brentford’a büyük bir katkı sağladı ve takımı için önemli bir rol aldı.

Bu sezon 21 maça çıkan Toney, 6 gol atarak takımına katkı verdi. Ancak, sosyal medyada yayılan ve viral olan video görüntüsü Brentford taraftarlarını öfkelendirdi.

Toney, Dubai'de tatilinin tadını çıkarırken Brentford taraftarları; oyunucunun “A.... K.... Brentford" dediği videoya tepki gösterdi.

Bunun üzerine Brentford takımında forma giyen Toney, söz konusu olan videonun kabul edilemez olduğunu söyleyerek taraftarlardan özür diledi.

Videonun kesildiğini söyleyen forvet oyuncusu, yine de böyle bir durumun içinde bulunmasının yanlış olduğunu söyledi.

Brentford için oynamaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Toney, sezonun geri kalanında daha fazla gol atabilmek için daha iyi çalışacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

Brentford’un golcüsü Toney’in yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Tatilde olduğum Dubai'de bugün sosyal medyada yayınlanan bir videomdan haberdarım.

"İçinde kabul edilemez bir dil kullandım. Video kısa kesildi ve düzenlendi, ancak bunun yarattığı etkiyi kabul etmem gerekiyor ve kendimi o konuma getirmemem gerektiğini anlıyorum.

"Gaffer'a olanları anlattım ve ondan özür diledim ama aynı zamanda tüm Brentford taraftarlarından da özür dilemek istiyorum.

“Hepinizin takımı destekleme şeklinize saygı duyuyorum. Kulüp ve sizin için oynamayı ne kadar sevdiğimi söylemeliyim.

"Gelecek hafta antrenmanlara geri döneceğim ve sezonun geri kalanında bize daha fazla maç kazandırmak ve daha fazla gol atmak için çok çalışacağım."

Brentford’da görev yapan bir kulüp sözcüsü, "Brentford FC videodan haberdar ve araştırıyor" dedi.

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