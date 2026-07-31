Brentford, sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Gtech Community Stadium'da Tottenham Hotspur'u ağırlayacağı bir Londra derbisiyle başlayacak.

Geçen sezon ligi 9. sırada bitirerek Premier League'deki en iyi derecesini tekrarlayan Brentford, açılış sınavından çekinmeyecektir; nitekim geçen sezon kendi sahasında Aston Villa, Manchester United ve Liverpool'u mağlup etti.

Küme düşmekten kıl payı kurtulan Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çok daha olumlu bir sezon geçirmeyi umuyor. Yaz döneminde Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler için kesenin ağzını açan ekip, sezona hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

GOAL, Brentford ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman?

Brentford ile Tottenham Hotspur, Londra'daki Gtech Community Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle, Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satışa sunulmak üzere kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta hat boyunca bulunan merkezi koltuklar ile alt tribün koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst tribün koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor ulaşılabilen biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

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