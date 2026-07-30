Brentford, 22 Ağustos Cumartesi günü Gtech Community Stadium'da sezonuna bir Londra derbisiyle başlayacak ve çok para harcayan Tottenham Hotspur'u ağırlayacak.

9. sırada bitirerek Premier League'deki en iyi derecesini tekrarlayan Brentford, açılış sınavından çekinmeyecektir; nitekim geçen sezon kendi sahasında Aston Villa, Manchester United ve Liverpool'u mağlup etti.

Kümede kalmayı kıl payı başaran Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çok daha olumlu bir sezon geçirmek isteyecek. Yaz boyunca Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler için kesenin ağzını açan ekip, sezona hızlı bir başlangıç yapmayı umuyor.

GOAL, Brentford ile Tottenham Hotspur arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman?

Brentford - Tottenham Hotspur maçı, Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsayı önlemeye yönelik mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç kapalı gişe olduğunda, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılacak her seyircinin aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve erişilebilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst seviye kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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