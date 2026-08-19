Brentford, 22 Ağustos Cumartesi günü Gtech Community Stadium'da Londra derbisinde sezonu açarken, çok harcama yapan Tottenham Hotspur'u ağırlayacak.

Geçen sezon ligi 9. sırada bitirerek Premier League'deki en iyi derecesini tekrarlayan Brentford, açılış sınavından çekinmeyecektir; zira geçen sezon kendi sahasında Aston Villa, Manchester United ve Liverpool'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Küme düşmekten kıl payı kurtulan Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çok daha olumlu bir sezon geçirmeyi umacak. Yaz döneminde Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler için ciddi harcama yaptılar ve sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefliyorlar.

GOAL, Brentford ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman?

Brentford - Tottenham Hotspur maçı, 22 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsayla mücadele mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta çizgiye yakın yan tribünler ve alt katman koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, iç saha biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için her seyircinin kura sistemlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olduğunu doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel spordaki en zor bulunan biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

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