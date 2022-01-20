Manchester United'ın Brentford karşısında aldığı galibiyet, çarşamba gecesi Cristiano Ronaldo'nun öfkesini yatıştırmaya yetmedi. Çünkü United'ın yıldızı, 3-1 biten maçın sonlarına doğru oyundan çıkarılmasına öfkeyle tepki verdi.

Anthony Elanga, Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un golleri, United'ın Brentford'ı Community Stadyumu'nda mağlup etmesine yeterli oldu ve Kırmızı Şeytanlar, ligde iki maç sonra kazanmayı başardı.

Ancak Ronaldo, Ralf Rangnick'in onu oyundan çıkarma kararından memnun değildi ve duygularını yedek kulübesinde açıkça belli etti.

"Neden ben?"

Portekizli forvet, kalçasındaki bir sorun nedeniyle 3 Ocak'tan beri formagiymemişti.

İki maçın ardından takıma dönen Ronaldo, Brentford maçına ilk 11'de başladı fakat skor üretemedi.

Greenwood 62. dakikada United'ı 2-0 öne geçirdikten dokuz dakika sonra geçici menajer Rangnick, tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkarmayı ve savunmasını güçlendirmek için Harry Maguire'ı sahaya sürmeyi tercih etti.

Ancak bu karar, Ronaldo'nun hiç hoşuna gitmedi.

Portekizli süperstar, önce sahadan çıkarken, "Neden ben? Neden ben... Neden beni çıkarasın ki?" diyerek mırıldandı. Daha sonra ise yedek kulübesinde montunu yere fırlattı.

Rangnick'in tepkisi

United'ın menajeri, maçın ardından BT Sport'a verdiği demeçte Ronaldo'nun oyundan çıkarılmasını ve yıldız oyuncunun tepkisini şu sözlerle yorumladı:

"Tepkisi normal. Çünkü o bir forvet ve gol atmak istiyor, ancak küçük bir sakatlıktan döndü ve yakın zamanda başka bir maçımızın da olduğunu hatırlamak önemliydi.

"Fark ettiğim tek tepki bana, 'neden ben?' diye sormasıydı. Ben de ona, takımın yararına bir karar almam gerektiğini söyledim.

"Oyundan çıktıktan sonra bana sarılmasını beklemiyordum. Cristiano ile hiçbir sorunum yok, sakatlıktan döndü ve bir buçuk hafta antrenman yapmadı. Neden yedek kulübesindeki oyunculardan yararlanmayayım?"

Büyük resim

United'a döndüğünden beri Ronaldo, varlığını çoğunlukla Şampiyonlar Ligi'nde hissettirdi ve Devler Ligi'nde beş maçta altı gollük bir performans sergilerken, takımın gruptan birinci sırada çıkmasına yardımcı oldu.

Ancak yurt içinde hem kendisinin hem de kulübünün daha karışık bir sicili var.

Ronaldo, Premier Lig'de 17 maçta sekiz gol atarken, United ise çarşamba geceki zafere rağmen yedinci sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi potasının son sırasında yer alan West Ham'ın iki puan gerisindeler.

Üstelik son raporlar, eski Real Madrid ve Juventus yıldızının, Old Trafford'da kararsız olduğunu ve United'ın 2022-23 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda kulüpten ayrılmak isteyebileceğini söylüyor.

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