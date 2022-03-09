Brandon Williams, Cumartesi günü Norwich ve Brentford'un Premier Lig karşılaşması sırasında ikilinin kısa bir mücadeleye karışmasının ardından Christian Eriksen'i yerde kucaklama anını anlattı.

Euro 2020'de kalp durmasından dokuz ay sonra Brentford için maça çıkan Danimarkalı milli oyuncu, Williams tarafından yere indirildi ve bu durum başlangıçta öfkeli bir tepkiye yol açtı.

Ancak Williams, kendisine kimin çarptığını anlayınca, rakibini ayağa kaldırmasına yardım etmeden önce bir gülümsemeyle kucakladı. Sonrasında olayla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ne söylendi?

Williams, Sky Sports News ile yaptığı röportajda, "Evet, açıkçası bu yeni olan bir andı" dedi. "İçgüdüydü. Onu geçtim ve beni aşağı çektiğini hissettim. Hücumdaydık ve gerçekten çok kızgındım.

"Onu tutacaktım ama sonra neler yaşandığını biliyorsunuz. Şimdi geri dönmek için yaptıkları inanılmaz. Sarılmaya ihtiyacı varmış gibi hissettim.

"Hiçbir oyuncunun yaşamak istemeyeceği bir şey. Geri dönmesi inanılmazdı. O çok kaliteli bir oyuncu ve çok yakında en iyi haline döneceğini gösterecek. Bu sadece içgüdüydü ve öyle bir şeydi ki. Doğru olduğunu hissettim."

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Eriksen'in iyileşmesi geçen yılın iyi hissettiren spor hikayelerinden biri olmaya devam ediyor. Kariyerine bir kez daha başlarken eski Tottenham ve Inter oyun kurucusu için futbol dünyası destek olmaya devam ediyor.

Eriksen, Brentford için göstereceği performans ile ülkesi Danimarka'nın Dünya KUpası kadrosunda yer almak istiyor.

Bu arada Williams, sezon sonunda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak, Norwich küme düşmekten kaçmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Old Trafford'da uzun vadeli bir kariyeri olup olmadığına dair sorular ise belirsizliğini koruyor.

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