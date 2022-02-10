Christian Eriksen, geçen yaz Avrupa Şampiyonası’nda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından, “Bu dünyadan beş dakikalığına ayrıldım" derken aynı zamanda sahalara Brentford takımıyla yeniden dönmeyi hedefliyor.

Eriksen, Danimarka'nın haziran ayında Finlandiya'ya karşı oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçirmesinden bu yana herhangi bir maçta oynamadı.

29 yaşındaki oyuncu, kalp rahatsızlığı geçirdiği anda ilk müdahalesi sahada yapıldı ve daha sonra hastanede kapsamlı testlerden geçti.

Kardiyoverter - defibrilatör (ICD) takılan Danimarkalı futbolcu, herkesi korkutan deneyimi hakkında konuştu.

Ne söylendi?

Eriksen, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Kalp atışım geri gelene kadar beş dakikalığına bu dünyadan ayrıldım.

"Bu olağanüstü bir deneyim oldu benim için, çünkü garipti. Şimdi o anda nasıl olduğumu görmek daha da garip” dedi.

Finlandiya maçında yere yığılışını hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda orta saha oyuncusu, “Topun dizime çarpmasını hatırlıyorum, ancak sonrasında ne olduğunu bilmiyorum.

"Sonra etrafımdaki insanlarla uyandım ve göğsümde bir baskı hissettim, nefesimi düzene sokmaya çalıştım.

“O zaman ne olduğunu anlamadım sonra bacaklarıma bir şey mi oldu? Belimi mi kırdım yoksa? Diye düşündüm” dedi.

Eriksen ayrıca Danimarka'nın sağlık personeline, takım arkadaşlarına ve iyileşmesi sırasında kendisine mesaj gönderen binlerce taraftara teşekkürlerini iletti.

"Öncelikle çevremdeki insanlara teşekkür etmem lazım. Takım arkadaşlarım, doktorlarım, takımdaki doktorlar, sağlık görevlileri ve ardından hastanede her şeyi yapan ve kontrol eden herkese teşekkürler.

“insanlardan bana ve aileme destek mesajları geldi. Tüm mesajları görmek gerçekten çok güzeldi.

"Çok şanslıyım ve onlara bunu yüz yüzeyken de söyledim. Onlar olmasaydı şu anda burada olmazdım.”

Eriksen, Brentford ile kariyerine yeniden başlamak istiyor

Serie A, kurallar nedeniyle oyuncusunun sahaya ICD takarak girmesini yasakladı.

Bu nedenle Eriksen ile Inter’ın yolları aralık ayında ayrıldı, ancak Danimarkalı futbolcu İngiltere'de futbola geri dönüş şansını buldu.

Daha önce 2013-2020 yılları arasında Tottenham formasıyla Premier Lig'de oynayan Eriksen, ocak ayında Brentford ile anlaşma sağladı.

Danimarkalı orta saha, Thomas Frank'in kadrosunda düzenli bir şekilde oynamayı hedefliyor.

"Ne zaman oynayacağıma dair bir tarih vermek zor, ama umarım birkaç hafta içinde her şey iyi gidecek.

"Takımla sadece bir haftadan fazla bir süredir antrenman yapıyorum ve kondisyonumu kazanmam zaman alıyor.

“Koç, ne zaman oynamamı uygun görürse, ancak o zaman sahaya çıkabilirim.”

Eriksen, kalp rahatsızlığı yaşamasına rağmen iyi formuna yeniden dönebileceğinden emin görünüyor ve iyi durumda olduğunu belirtiyor.

"Oyun tarzımı değiştirmeyeceğim. Son altı aydır ekstra çalışmalar yaptım ve şimdi eskisinden bile daha iyi durumdayım. Hayatımdaki tek eksik futbol.

“Kendimi iyi hissediyorum ve bu yüzden, aynı seviyeye döneceğimden eminim.”

Daha fazlası için:

Barcelona tarihinin en iyi yabancı futbolcuları

MLS'te forma giydiği dönemde Diego Valeri ve Sebastian Blanco'nun forma değiştirme talebinde bulunduğu Zlatan Ibrahimovic: "Benim formam, ikinizin formasının toplamından daha değerli"

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo temalı 'Sevgililer Günü' kartı cinsel taciz suçlamalarından dolayı yayımdan kaldırıldı