Brentford - Fulham maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, maç programı, başlama saati ve daha fazlası

Brentford, 18 Nisan Cumartesi günü Londra’daki Gtech Community Stadium’da Fulham’ı ağırlayacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi açısından büyük öneme sahip bu maç, Batı Londra derbisi olarak kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

Brentford şu anda Premier League'de 7. sırada yer alırken, Fulham 12. sırada bulunuyor ve potansiyel bir Avrupa Konferans Ligi yeri için son derece sıkışık bir orta sıralarda mücadelede Bees'in sadece üç puan gerisinde.

GOAL, Brentford - Fulham maçı için bilet satın alma ve fiyatları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Premier League'de Brentford - Fulham maçı ne zaman?

Premier Lig - Premier Lig Gtech Community Stadium

Brentford - Fulham Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilen tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

İngiliz futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Brentford - Fulham maçından ne beklemeli?

Brentford, evini bir kaleye çevirdi, ancak bu hafta sonu intikam peşinde. Sezonun başlarında, 20 Eylül'de Fulham, Alex Iwobi'nin iki golüyle Craven Cottage'da 3-1'lik net bir galibiyet alarak övünme hakkını elde etmişti.

Ancak Thomas Frank'ın Bees'i son zamanlarda dirençli bir formda ve 4 Nisan'da formda olan Chelsea ile 0-0 berabere kalarak hayati bir puan aldı.

Sadece altı maç kala, Brentford'un 7. sıradaki konumu, yükselişte olan Everton ve Brighton'ın tehdidi altında.

Brentford - Fulham Premier League biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösteriyor. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uyguluyor, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma farklılık gösteriyor.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyat gerektirir. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna bağlı olarak artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

2025/26 Premier Lig kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Aralığı Biletler Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 £ 1.073 £ - 2.050 £ Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 £ 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ - 860 £ Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 £ 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - TBC £ Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1.030 £ Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ - 811 £ Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ - 660 £ Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1.620 £ Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

