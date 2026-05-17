Aşağıda, Brentford - Crystal Palace maçını izlemek için mevcut TV kanalları ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Viaplay, maçı canlı olarak yayınlıyor ve bu Premier League karşılaşmasını takip etmek için güvenilir bir yol sunuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Brentford'da Rico Henry, Aaron Milambo ve Fabio Carvalho sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, cezalı oyuncu bulunmuyor. The Bees'in beklenen ilk onbiri şu şekilde: Kelleher; Kayode, Collins, Ajer, Lewis-Potter; Hickey, Yarmoliuk, Damsgaard, Jensen; Thiago, Schade. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

Crystal Palace, çok sayıda oyuncunun yokluğunda Batı Londra'ya gidiyor. Borna Sosa, Edon Guessand, Chadi Kporha, Cheick Doucoure ve Eddie Nketiah'ın hepsi sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Eagles'ın beklenen ilk 11'i şöyle: Henderson; Claret, Lacroix, Richards, Lerma; Munoz, Johnson, Pino, Hughes, Mitchell; Mateta.

Son dönemdeki form durumu

Brentford, son beş Premier Lig maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son sonuç, Manchester City'ye karşı evinde aldığı acı bir 3-0 mağlubiyet oldu, ancak bunu West Ham'a karşı evinde aldığı güçlü bir 3-0 galibiyet izledi. Takım ayrıca Manchester United'a 2-1 yenildi ve Fulham ile Everton'a karşı berabere kaldı; son maç ise muhteşem bir 2-2 beraberlikle sona erdi.

Crystal Palace ise tüm turnuvalarda son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle karışık bir performans sergiledi. En son Premier League'de Manchester City'ye 3-0 yenildiler, ardından Everton deplasmanında 2-2 berabere kaldılar. Conference League'de Shakhtar Donetsk'e karşı iki galibiyet aldılar, bunlardan biri 1-3'lük deplasman galibiyetiydi. Bournemouth'a karşı evlerinde aldıkları 3-0'lık ağır yenilgi, bu serinin en düşük noktası oldu.

Karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma 1 Kasım 2025'te gerçekleşti ve Crystal Palace evinde 2-0 galip geldi. Bundan önce, Ocak 2025'te Brentford, Selhurst Park'ta 1-2'lik bir galibiyetle üç puanı aldı. Premier League'deki son beş karşılıklı maçta denge oldukça eşit: her iki kulüp de iki kez galip geldi ve bir kez berabere kaldı. Bu serideki tek beraberlik, Ağustos 2023'te Gtech Community Stadium'da 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında Brentford şu anda sekizinci, Crystal Palace ise on beşinci sırada yer alıyor. Bees için bir iç saha galibiyeti, üst sıralardaki konumlarını pekiştirmek için bir fırsat olurken, Palace ise alt sıralardan biraz uzaklaşmak için bir ya da üç puana ihtiyaç duyuyor.