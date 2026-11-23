Keane Lewis-Potter, ilk yarıda iki dakika arayla iki gol atarken Brentford, pazartesi gecesi Gtech Community Stadium'da 10 kişi kalan Everton'ı 4-0 mağlup etti. Everton kaptanı James Tarkowski, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve Merseyside derbisinde forma giyemeyecek. Jack Grealish ise disiplin ihlali nedeniyle kadro dışı bırakılmasından bu yana ilk kez maç kadrosuna döndü.

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Lewis-Potter iki dakikada iki gol attı

Lewis-Potter'ın rakibe çarparak yön değiştiren iki şutu, David Moyes'un Everton teknik direktörü olarak çıktığı rekor niteliğindeki 593. maçı gölgeledi. 23. dakikada Jaidon Anthony'nin boş alanda topla buluşturduğu Lewis-Potter'ın şutu, Jarrad Branthwaite'e çarpıp yükselerek Jordan Pickford'ın üzerinden ağlara gitti.

İki dakika sonra Everton'ın bir serbest vuruşun ardından topu uzaklaştıramaması üzerine Lewis-Potter bir kez daha ağları buldu. Şutu Thierno Barry'ye çarparak yön değiştirdi. Brentford kaptanı Vitaly Janelt, 67. dakikada en az 25 metreden yaptığı harika vuruşla topu üst köşeye gönderdi. Sakatlıktan dönen ve sonradan oyuna giren Fabio Carvalho ise uzatma dakikalarında topu ağlara göndererek dördüncü golü attı.

VAR incelemesinin ardından Tarkowski'ye kırmızı kart

Everton için gece 40. dakikada daha da kötüleşti. Hakem Craig Pawson, Yehor Yarmoliuk'a yaptığı müdahalenin ardından ayağını yüksekte tutan Tarkowski'ye önce sarı kart gösterdi, ancak VAR incelemesinin ardından kararını kırmızı karta çevirdi.

Kararı tribünlere duyuran Pawson, Everton'ın 6 numaralı oyuncusunun “rakibinin güvenliğini tehlikeye atan ve kramponunun dişleriyle kaval kemiğine temas ettiği bir müdahalede” bulunduğunu söyledi. Cezası nedeniyle Liverpool'a karşı Merseyside derbisini kaçıracak olan Tarkowski'nin oyundan atılmasıyla Everton savunmada değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Jake O'Brien stoper mevkisine geçerken Merlin Rohl sağ beke kaydı.

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Grealish Everton kadrosuna döndü

Grealish, Newcastle ile oynanan Carabao Kupası maçından önce antrenmana katılmadığı için kadro dışı bırakılmasından bu yana ilk kez yedekler arasında yer aldı. Manchester City'den kiralanan kanat oyuncusu, 17 Ekim'de Chelsea'ye karşı evlerinde aldıkları 2-0'lık yenilgiden bu yana ilk kez devre arasında oyuna girerek sahaya çıktı ve konuk ekibe ivme kazandırdı.

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Millî maç arasında Derby'ye karşı seyircisiz oynanan hazırlık maçında sahalara döndü, ardından Instagram'da taraftarlardan özür diledi . “Son birkaç haftadır takıma yardımcı olamadığım için taraftarlardan ve kulüpteki herkesten özür dilemek istiyorum,” diye yazdı.

Everton'ın gözü derbide

Bu yenilgi, Everton'ın ligdeki dört maçta üç galibiyet aldığı iyi gidişe son verdi. Everton, altıncı sıradaki Brentford'ın bir puan gerisine, dokuzuncu sıraya geriledi. Everton'ın sadık bir taraftarı olan Başbakan Andy Burnham maçı tribünden izledi. Moyes ise şimdi Merseyside derbisine kaptanı olmadan hazırlanmak zorunda.

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Keith Andrews'un ekibi şimdi Old Trafford'a konuk olacak, ardından dört gün içinde Arsenal ve Manchester City'yi ağırlayacak.