Brentford 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve sezonluk biletler

Brentford, veri odaklı oyuncu alımı ve son derece sıkı bir iç saha atmosferini sürdürülebilir bir üst düzey lig kimliğine dönüştüren kulüp olarak Premier League’in en büyük başarı hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor. Keith Andrews yönetimindeki ikinci sezonuna giren Arılar, 2026/27 sezonuna ligin en cazip iç saha fikstürlerinden biriyle başlıyor.

Bu durum hemen başlıyor. Açılış haftasında Tottenham, Gtech Community Stadium’a konuk oluyor; eylülde batı Londra rakibi Chelsea geliyor ve sonbahardaki dikkat çekici fikstür serisi, Liverpool, Arsenal ve Manchester City’yi birkaç hafta arayla batı Londra’ya getiriyor. Sadece 17.250 koltuk kapasitesiyle burası İngiltere’de girilmesi en zor statlardan biri.

Peki bu sezon Brentford biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, seçeneklerinizi size ayrıntılı şekilde gösteriyor.

Brentford’un 2026/27 sezonundaki sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Brentford’un 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stadyum Bilet 22 Ağu 2026 Cmt Brentford - Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londra Biletler 29 Ağu 2026 Cmt Leeds United - Brentford Elland Road, Leeds Biletler 5 Eyl 2026 Cmt Brentford - Sunderland Gtech Community Stadium, Londra Biletler 12 Eyl 2026 Cmt AFC Bournemouth - Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 19 Eyl 2026 Cmt Brentford - Chelsea Gtech Community Stadium, Londra Biletler 10 Eki 2026 Cmt Aston Villa - Brentford Villa Park, Birmingham Biletler 17 Eki 2026 Cmt Brentford - Liverpool Gtech Community Stadium, Londra Biletler 24 Eki 2026 Cmt Hull City - Brentford MKM Stadium, Hull Biletler 31 Eki 2026 Cmt Brentford - Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londra Biletler 7 Kas 2026 Cmt Brighton & Hove Albion - Brentford Amex Stadium, Brighton Biletler 21 Kas 2026 Cmt Brentford - Everton Gtech Community Stadium, Londra Biletler 28 Kas 2026 Cmt Manchester United - Brentford Old Trafford, Manchester Biletler 2 Ara 2026 Çar Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium, Londra Biletler 5 Ara 2026 Cmt Brentford - Manchester City Gtech Community Stadium, Londra Biletler

Brentford Premier League biletleri ne kadar?

Brentford’da yetişkin biletlerinin liste fiyatı yaklaşık £30 ile £65 arasında değişiyor; fiyatlar sezon genelinde sabit bir tarife yerine maç kategorisine göre belirleniyor.

Kulüp maçları üç kategoriye ayırıyor. Category A star, en yüksek profilli rakipleri kapsıyor; bunlar genellikle Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Chelsea oluyor. Category A ise genel olarak diğer Londra kulüpleriyle birlikte Manchester City ve Newcastle için uygulanıyor. Category B, orta sıralardaki ve lige yeni yükselen rakipleri kapsıyor; bunlar izlenmesi en kolay ve en ucuz maçlar.

65 yaş üstü ve 18-24 yaş arası taraftarlar için indirimli biletler, tam yetişkin fiyatlarından genellikle yaklaşık £10 daha ucuz oluyor. 17 yaş altına yönelik junior biletler ise kategoriye bağlı olarak yaklaşık £10 ile £15 arasında değişiyor.

StubHub’da fiyatlar kategoriye göre değil, talebe göre değişiyor. Sunderland ve Hull City gibi yükselen takımlara karşı oynanacak Category B maçları sezonun en iyi fiyat-performans seçeneklerini sunuyor; aralık ayında iç sahada oynanacak Arsenal ve Manchester City maçları ise en yüksek fiyatlara ulaşacak. Erken alanlar düzenli olarak daha iyi fırsat yakalıyor.

Brentford kombine biletleri nasıl alınır?

Brentford kombinesi bekleme listesi üzerinden satın alınamıyor. Bunun için kulübün Ticket Access Points sistemi üzerinden hak kazanmak gerekiyor; bu da onu İngiliz futbolunda alınması en zor kombinelerden biri haline getiriyor.

Yetişkin kombine fiyatları yakın dönemde yaklaşık £460’tan başlayıp, The Dugout da dahil olmak üzere stadın en özel bölgelerinde yaklaşık £815’e kadar çıktı. Kulüp daha önce uygun fiyatlı futbol taahhüdünün parçası olarak fiyatları sabit tutmuştu.

Buna hak kazanmak için bir Brentford üyeliğine sahip olmanız ve TAPS biriktirmek amacıyla maçlara gitmeniz gerekiyor. Güncel tahmine göre yaklaşık 1.000 puan gerekiyor, tek bir sezonda ise yalnızca yaklaşık 800 puan toplanabiliyor. Bu da bir sezondaki her maça gitseniz bile yine de yetersiz kalabileceğiniz anlamına geliyor. Taraftarların büyük çoğunluğu için Gtech’te yer bulmanın pratik yolu StubHub.

Gtech Community Stadium’un tarihi nedir?

Gtech Community Stadium, batı Londra’daki Brentford’da yer alan 17.250 kapasiteli bir futbol stadı ve 2020’de açıldığından beri Brentford FC’nin evi konumunda.

Resmi adı Brentford Community Stadium olan tesis, Griffin Park’ın yerini aldı ve rugby union maçlarına da ev sahipliği yaptı. London Irish, kulüp 2023’te kayyuma gidene kadar burada üç sezon oynadı. Stat, UEFA Kadınlar Euro 2022 için bir turnuva merkezi olarak seçildi ve organizasyon boyunca dört maça ev sahipliği yaptı. Ayrıca yeni konutlar ve ticari alanları da içeren çevredeki daha geniş çaplı dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Kompakt ve dik tribünlü tasarımı, taraftarları sahaya yakın tutuyor. Bu da Gtech’in, Premier League’in en küçük statlarından biri olmasına rağmen ligin en iyi atmosferlerinden birine sahip olduğu yönünde bir ün kazanmasının başlıca nedenlerinden biri.