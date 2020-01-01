Brendan Rodgers: Üç futbolcumuzda koronavirüs belirtileri tespit edildi
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son açıklama Leicester City’den geldi.
Leicester menajeri Brendan Rodgers yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastladıklarını söyledi.
Üç futbolcunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade eden Rodgers, “Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol perspektifinden bakıyor ama bu biraz utanç verici olur. Zira insan sağlığı her şeyden önemli” dedi.