Brendan Rodgers: Üç futbolcumuzda koronavirüs belirtileri tespit edildi

Koronavirüs spor dünyasından da birçok ismi etkilerken, son olarak Leicester City'den de üç futbolcunun hastalandığı belirtildi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son açıklama ’den geldi.

Leicester menajeri Brendan Rodgers yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastladıklarını söyledi.

Üç futbolcunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade eden Rodgers, “Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol perspektifinden bakıyor ama bu biraz utanç verici olur. Zira insan sağlığı her şeyden önemli” dedi.