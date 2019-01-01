Brendan Rodgers: Milner, Şampiyonlar Ligi için City'den ayrıldı, Liverpool'a geldi

Liverpool'un eski çalıştırıcısı Brendan Rodgers, James Milner'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Manchester City'den ayrıldığını açıkladı.

Teknik Direktörü Brendan Rodgers, 2012-13 sezonundan Ekim 2015'e kadar 'u çalıştırmış ve Kırmızılar'ı Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaştırmıştı.

Kendi döneminde James Milner'ı 'den bedelsiz olarak transfer eden Rodgers, Liverpool Echo'ya verdiği röportajında 33 yaşındaki İngiliz futbolcuyla ilgili açıklamalar yaptı.

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46 yaşındaki İrlandalı teknik adam, "Milner'ın Liverpool'a gelmek istemesi çok enteresandı" şeklinde sözlerine başladı ve şöyle devam etti:

"Premier Lig'i kazanmıştı, başka kupalar da kazanmıştı. Bütün arzusu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı ve Liverpool'a bu fırsatı yakalayabileceğini hissetti. Bize geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Profesyonelliği, oyuna kendini odaklaması ve sahip olduğu tutku takıma her zaman yardım edebilecek özelliklerdi. Birlikte kısa süre çalşmış olsak da iyi bir transfer hamlesi olacağı belliydi. Harikaydı, yaptıklarını gördünüz. Sol bekte oynadı, orta sahada oynadı. Üst düzey bir profesyonel ve kulüp için muazzam şeyler yaptı."

Leicester City, Premier Lig2in 8. haftasında Liverpool'a 2-1 yenilmişti. Eski takımı ve birlikte çalıştığı oyuncuların yeni takımını mağlup etmesi ile ilgili Rodgers, şu ifadelere yer verdi: "Onlarla iletişimde kalmaya çalışıyorum. Hayatıma devam ediyorum ama onlarla da arkadaş olarak görüşüyorum. Henderson ve Milner gibi oyuncular için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları zaman onların sevinçlerini ve mutluluklarını görmek muhteşemdi. Onlar iyi adamlar ve büyük bir baskı altında oynuyorlar. Liverpool ruhunun en kilit isimleri onlar."