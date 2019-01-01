Brendan Rodgers, Leicester City ile görüşüyor

İskoç kulübü Celtic, Brendan Rodgers'ın Leicester City ile anlaşacağı haberleri üzerine açıklama yayınladı.

Celtic, Brendan Rodgers'ın Leicester City ile görüşmesine gönülsüz bir şekilde izin verdiğini açıkladı.

Son dönemdeki kötü gidişatın ardından Cladue Puel'in görevine son vermeye karar veren Leicester City, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

İngiliz ekibinin gündeme aldığı ilk isim ise Celtic menajeri Brendan Rodgers oldu.

Celtic kulübünün resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "Kulübümüz, Leciester City'nin Brendan Rodgers'la temas kurduğunu doğrulamaktadır. Brendan'ın bu teklifi değerlendirmek istemesi üzerine kulübümüz, gönülsüzce de olsa bu görüşmeye müsade edecektir." ifadeleri yer aldı.

Eski bir Celtic oyuncusu olan Chris Sutton, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brendan'ın yaz aylarında değil de şimdi gitmek istemesi şaşırtıcı." ifadesini kullandı.

Brendan Rodgers, toplam 179 resmi maçta Celtic'in başında sahaya çıkarken, 118 kez sahadan galip ayrıldı.