Brendan Rodgers: Büyük bir takım gibi oynamak istiyoruz

Leicester bu sezon yüksekten uçarken, menajer Rodgers da hedeflerini buna göre belirliyor.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve son olarak 'a karşı etkileyici bir performans ortaya koyan Leicester'da menajer Brendan Rodgers açıklamalarda bulundu.

"Büyük takımlara yakışan bir oyun yöntemi geliştirmeye çalışıyoruz," diyen Rodgers, "Tabii ki çok büyük kaynaklara sahip değiliz; ancak yine de çalışma biçimizi buna göre ayarlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"En önemli şey takımın bir kişiliğe sahip olması ve Liverpool maçındaki gibi kaybetsek de kişilikli oynamamız," diyen başarılı teknik direktör, "Bu bizim gelişimimiz için çok iyi" yorumunu yaptı.

Geçen sezon ligi dokuzuncu sırada bitiren ve şu an ikinci sıradaki ile arasında yalnızca iki puanlık fark bulunan takımının oyununu da öven Rodgers, "Oyunu geriden inşa ediyoruz. Savunmamız sağlam, orta sahamız yaratıcı ve çalışkan, ofansif olarak da gerçekten yaratıcı ve hedefe yönelik oynuyoruz" şeklinde konuştu.