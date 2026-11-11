Orta Doğu’nun önde gelen neo-kültür festivali BRED Abu Dhabi, dördüncü ve bugüne kadarki en iddialı etkinliği için simgeleşmiş Yas Adası’na dönüyor.Hip-hop, R&B ve Afrobeats’in en önemli isimlerini sokak kültürü, moda ve sanatla buluşturan festival, kısa sürede küresel bir kültür etkinliği hâline geldi. Bu yıl festivalin “Bugünün ve Yarının Neo-Kültür İnsanları” teması, kültürel miras ile geleceğin teknolojilerinin yaratıcı alanda nasıl buluştuğuna ileriye dönük bir bakış sunmayı vadediyor.GOAL,gibi dünyaca ünlü isimlerin güçlü performanslarını,’in bitmek bilmeyen enerjisiyle birlikte izleyebilmeniz için biletlerinizi almanıza yardımcı olacak.

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BRED Abu Dhabi 2026 ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik / Sanatçı Yer Biletler 22 Nisan 2026 (16.00) Açılış günü: Sanat ve moda gösterimi Yas Marina Circuit Hemen rezervasyon yap 23 Nisan 2026 (20.00) Clipse ve Mustard canlı performansı BRED Arena Hemen rezervasyon yap 24 Nisan 2026 (20.00) Gunna ve Nemzzz canlı performansı BRED Arena Hemen rezervasyon yap 25 Nisan 2026 (20.00) Bryson Tiller, Central Cee ve Ayra Starr BRED Arena Hemen rezervasyon yap 26 Nisan 2026 (16.00) Kapanış günü: Sokak sporları ve oyun finalleri Yas Marina Circuit Hemen rezervasyon yap

BRED Abu Dhabi biletleri nereden alınır?

BRED Abu Dhabi’nin 2026 etkinliği,kadar beş gün boyunca düzenlenecek.Yas Marina Circuit’teki festival alanı her gün saat 16.00’da açılacak. BRED Arena’daki ana konserler ise akşam saatlerinde başlayacak.

Biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor. İlk satış aşaması, erken davrananlara mümkün olan en uygun fiyatları sunuyor. Özellikle Bryson Tiller ve Central Cee’nin sahne alacağı, yoğun talep gören geceler için girişini garantiye almak isteyenlerin güvenilir bilet satış ortaklarından alışveriş yapması önemli.

Öncelikle Ticketmaster veya BRED Abu Dhabi’nin resmî internet sitesi gibi resmî birincil satış kanallarını kontrol etmelisiniz. Ancak tercih ettiğiniz tarihler için bu kanallardaki biletler tükenmişse GrintaHub’ı tercih edebilirsiniz.

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BRED Abu Dhabi biletleri ne kadar?

Hafta İçi Günlük Bilet (yalnızca festival alanına giriş): 85 AED ’den başlayan fiyatlarla

(yalnızca festival alanına giriş): ’den başlayan fiyatlarla Konser Günü Bileti (genel giriş): 245 AED ’den başlayan fiyatlarla

(genel giriş): ’den başlayan fiyatlarla Golden Circle Günlük Bilet (sahne önü): 545 AED ’den başlayan fiyatlarla

(sahne önü): ’den başlayan fiyatlarla Beş Günlük Festival Bileti (genel giriş): 695 AED ’den başlayan fiyatlarla (sınırlı sayıdaki ilk satış aşaması fiyatı)

(genel giriş): ’den başlayan fiyatlarla (sınırlı sayıdaki ilk satış aşaması fiyatı) Çocuk Günlük Bileti (7-12 yaş): Kapıda 50 AED

İster kültürü uygun bütçeyle keşfetmek ister konserleri sahnenin önünden izlemek isteyin, herkese uygun bir bilet kategorisi var. Hafta İçi Günlük Bilet, festivalin sanat, yemek ve kültür etkinliklerini deneyimlemenin en ekonomik yolu. Beş Günlük Biletler ise fiyatına karşılık en kapsamlı deneyimi sunuyor.Not: Bilet satış aşamalarındaki biletler tükendikçe fiyatlar değişebilir. Erken rezervasyon yaparak etkinlik yaklaştığında fiyatlar artmadan önce bu düşük fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

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Yas Marina Circuit hakkında bilmeniz gereken her şey

Otopark: Pistin çevresinde geniş otoparklar bulunuyor. Yas Marina Circuit East veya West tabelalarını takip edin. Konser öncesi yoğunluğa kalmamak ve iyi bir park yeri bulmak için saat 17.00’den önce gelmenizi özellikle öneriyoruz.

Pistin çevresinde geniş otoparklar bulunuyor. Yas Marina Circuit East veya West tabelalarını takip edin. Konser öncesi yoğunluğa kalmamak ve iyi bir park yeri bulmak için saat 17.00’den önce gelmenizi özellikle öneriyoruz. Toplu taşıma ve araç çağırma hizmetleri: Yas Express servis otobüsü, Yas Mall ve bölgedeki oteller dâhil Yas Adası’nın başlıca noktaları arasında düzenli olarak çalışıyor. Trafik akışını sağlamak için taksiler ile Uber ve Careem gibi araç çağırma hizmetlerine ayrılmış yolcu indirme ve alma alanları bulunuyor.

Yas Express servis otobüsü, Yas Mall ve bölgedeki oteller dâhil Yas Adası’nın başlıca noktaları arasında düzenli olarak çalışıyor. Trafik akışını sağlamak için taksiler ile Uber ve Careem gibi araç çağırma hizmetlerine ayrılmış yolcu indirme ve alma alanları bulunuyor. Giriş koşulları: BRED Arena konser alanına giriş kesinlikle 14 yaş ve üzerindekilerle sınırlı. Kapılardan telefonunuzla hızlıca geçebilmek için dijital biletinizi indirip hazır bulundurun.



Yas Marina Circuit, bir Formula 1 pistinden çok daha fazlası. Pist, BRED Abu Dhabi için baştan sona dönüştürülerek ziyaretçileri içine çeken devasa bir şehir kültürü alanına dönüşüyor., pistin içinde özel olarak inşa edilmiş, yüksek teknolojili bir konser mekânı. Hip-hop ve elektronik müzik performanslarına uygun etkileyici akustik, ışıklandırma ve görseller sunmak üzere tasarlandı.Yas Adası’na ulaşım kolay, ancak varışınızı önceden planlamak geceyi sorunsuz geçirmenize yardımcı olur: