BRED Abu Dhabi 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları, etkinlik yeri ve daha fazlası

Orta Doğu’nun en önemli neo-kültür festivali BRED Abu Dhabi, dördüncü ve bugüne kadarki en iddialı edisyonu için ikonik Yas Adası’na geri dönüyor.

Hip-hop, R&B ve Afrobeats'in zirvesini sokak kültürü, moda ve sanatın nabzıyla bir araya getiren festival, kısa sürede kendini küresel bir kültürel simge olarak kabul ettirdi.

Bu yılki festival teması olan "Neo-Kültürün İnsanları, Bugün ve Yarın", miras ve gelecek teknolojisinin yaratıcı alanda nasıl bir araya geldiğini ileriye dönük bir bakışla keşfetmeyi vaat ediyor.

Hayranlar, Gunna, Mustard, Clipse ve Bryson Tiller gibi küresel ikonların yanı sıra Ayra Starr ve Nemzzz'in durdurulamaz enerjisiyle dolu etkileyici performanslara tanık olacak.

BRED Abu Dhabi ne zaman?

BRED Abu Dhabi'nin 2026 edisyonu, 22 Nisan Çarşamba'dan 26 Nisan Pazar'a kadar beş gün boyunca gerçekleşecek.

Yas Marina Circuit'teki festival alanı her gün saat 16:00'dan itibaren açık olacak ve akşamları Arena'da başrol konserleri başlayacak.

Başrol sanatçıların güncel programı aşağıdadır:

Tarih ve Saat Maç / Oyuncu Yer Biletler 22 Nisan 2026 (16:00) Açılış Günü: Sanat ve Moda Gösterisi Yas Marina Pisti, Abu Dabi Bilet 23 Nisan 2026 (20:00) Clipse & Mustard Canlı Konser BRED Arena Bilet 24 Nisan 2026 (20:00) Gunna & Nemzzz Canlı BRED Arena Bilet 25 Nisan 2026 (20:00) Bryson Tiller & Ayra Starr Canlı BRED Arena Bilet 26 Nisan 2026 (16:00) Kapanış Günü: Sokak Sporları ve Oyun Finalleri Yas Marina Pisti, Abu Dabi Biletler

BRED Abu Dabi biletleri nereden alınır?

Resmi birincil biletler dalgalar halinde satışa sunulur; 1. Dalga, erken davrananlara mümkün olan en iyi fiyatları sunar.

Son dakika bilet arayanlar, özellikle belirli tarihler veya Golden Circle biletleri birincil pazarda tükenmişse, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler.

Biletlerinizin orijinal ve Yas Marina Circuit'e giriş için geçerli olduğundan emin olmak için her zaman resmi ortaklar veya doğrulanmış ikincil pazar yerlerinden satın aldığınızdan emin olun.

BRED Abu Dhabi biletleri ne kadar?

Para tasarrufu yapmak istiyorsanız, Hafta İçi Günlük Geçiş Kartı, festivalin sanat, yemek ve kültürünü deneyimlemek için en ucuz yoldur.

Ancak, tam bir konser deneyimi için 5 Günlük Biletler en iyi fiyat-fayda oranını sunar.

Hafta içi Günlük Bilet (sadece festivale giriş): 85 AED 'den başlayan fiyatlarla.

'den başlayan fiyatlarla. Konser Günlük Bileti (Genel Giriş): 245 AED 'den başlayan fiyatlarla.

'den başlayan fiyatlarla. Golden Circle Günlük Bilet (Sahne Önü): 545 AED 'den başlayan fiyatlarla.

'den başlayan fiyatlarla. 5 Günlük Festival Bileti (Genel Giriş): 695 AED 'den başlayan fiyatlarla (Sınırlı 1. Dalga fiyatları).

'den başlayan fiyatlarla (Sınırlı 1. Dalga fiyatları). Çocuk Günlük Bileti (7-12 yaş): Kapıda 50 AED karşılığında satın alınabilir.

Not: Biletler tükenmeye başladıkça fiyatlar değişebilir. Etkinlik tarihi yaklaştıkça fiyatların artmasından önce bu düşük fiyatları garantilemenin tek yolu erken rezervasyon yapmaktır.

Yas Marina Pisti hakkında bilmeniz gereken her şey

Yas Marina Pisti sadece bir F1 pisti değildir. BRED Abu Dhabi için pist, devasa bir kentsel oyun alanına dönüşür.

BRED Arena, pist içinde bulunan, hip-hop ve elektronik müzik performansları için özel olarak tasarlanmış, inanılmaz akustik ve ışıklandırma özelliklerine sahip, amaca yönelik inşa edilmiş yüksek teknolojili bir mekandır.

Yas Adası'na ulaşmak kolaydır, ancak sorunsuz bir gece geçirmek için varışınızı planlamak çok önemlidir: