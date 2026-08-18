Brezilya'daki son Serie A sezonlarında dramatik finişlere tanık olduk ve aralık ayında Troféu do Campeonato Brasileiro'yu havaya kaldırmanın hayalini kuran birkaç kulübün, son şampiyon Flamengo dahil, yarışta kalmasıyla bir başka heyecan dolu finale doğru ilerliyoruz.

Rio de Janeiro ekibi Rubro-Negro geçen yıl 3 puan farkla zafere ulaştı ve son üç şampiyonun her biri unvanı 6 puan ya da daha az farkla kazandı.

Bir başka nefes kesen yarış kapıda ve biletlerinizi bugün ayırtarak tüm bu heyecanın Brezilya'nın ikonik stadyumlarından birinde nasıl geliştiğini izleyebilirsiniz.

GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel Brasileirao Serie A bilet bilgilerini sunuyor.

Yaklaşan öne çıkan Brasileirao Serie A maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 22 Ağustos Cts (16.00) Fluminense - Remo Maracana, Rio de Janeiro Biletler 22 Ağustos Cts (20.30) Cruzeiro - Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Biletler 23 Ağustos Paz (16.00) Palmeiras - Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Biletler 23 Ağustos Paz (18.30) Santos - Mirassol Vila Belmiro, Santos Biletler 23 Ağustos Paz (19.30) Coritiba - Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Biletler 24 Ağustos Pzt (20.00) Botafogo - Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biletler 30 Ağustos Paz (11.00) Athletico-PR - Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Biletler 30 Ağustos Paz (16.00) Flamengo - Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Biletler 30 Ağustos Paz (16.00) Corinthians - Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Biletler 30 Ağustos Paz (19.30) Mirassol - Palmeiras Maiao, Mirassol Biletler 5 Eylül Cts (21.00) Fluminense - Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Biletler 6 Eylül Paz (16.00) Cruzeiro - Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Biletler 6 Eylül Paz (16.00) Internacional - Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Biletler 6 Eylül Paz (16.00) Remo - Flamengo Mangueirao, Belem Biletler 6 Eylül Paz (18.30) Botafogo - Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biletler 6 Eylül Paz (19.30) Corinthians - Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Biletler

Brasileirao Serie A biletleri nasıl alınır?

Resmi Brasileirão Série A biletlerini doğrudan ev sahibi kulübün özel çevrim içi bilet platformundan veya fiziki gişesinden satın alabilirsiniz.

Merkezi bir lig bilet gişesi olmadığı için 20 kulübün her biri kendi satış sürecini yürütür ve biletler genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Brasileirão Série A maç biletlerini ikinci el piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Brasileirao Serie A biletleri ne kadar?

Brezilya Brasileirão Série A'da resmi, nominal değerli biletler genellikle temel veya taraftar tribünleri için 20 R$ ile 200 R$ (4 ABD doları ile 40 ABD doları) arasında, premium kenar çizgisi koltukları için ise 420 R$ ile 500 R$'a (80 ABD doları ile 95 ABD doları) kadar değişir.

Fiyatlar büyük ölçüde kulüp üyesi olup olmadığınıza (Sócio Torcedor), organizasyona, rakibin kim olduğuna (örneğin yerel derbiler veya belirleyici maçlar) ve stadyumdaki kategoriye göre belirlenir.

Ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel bulunabilirlik için Ticombo gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Brasileirao Serie A rekorları ve istatistikleri

Palmeiras, 12 kez şampiyon olarak Brasileirão Série A tarihinin en başarılı kulübüdür. Son şampiyonluklarını 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste kazandı.

Art arda şampiyonluklar: Santos, Pelé'nin efsanevi Os Santásticos döneminde 1961-1965 arasında üst üste 5 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

Yenilgisiz şampiyonlar: Üst ligi namağlup kazanan tek takım Internacional oldu; bunu 1979'da 16 galibiyet ve 7 beraberlikle başardı.

Modern puan rekoru (38 maçlık dönem): Flamengo, 2019'da topladığı 90 puanla tek bir modern sezonda kazanılan en yüksek puan rekorunun sahibidir.

Brasileirao Serie A stadyumları ve sahaları

Kulüp Stadyum ve konum Kapasite Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







