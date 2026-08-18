Brezilya'daki son Serie A sezonlarında dramatik finişlere tanık olduk ve aralık ayında Troféu do Campeonato Brasileiro'yu havaya kaldırmanın hayalini kuran birkaç kulübün, son şampiyon Flamengo dahil, yarışta kalmasıyla bir başka heyecan dolu finale doğru ilerliyoruz.
Rio de Janeiro ekibi Rubro-Negro geçen yıl 3 puan farkla zafere ulaştı ve son üç şampiyonun her biri unvanı 6 puan ya da daha az farkla kazandı.
Bir başka nefes kesen yarış kapıda ve biletlerinizi bugün ayırtarak tüm bu heyecanın Brezilya'nın ikonik stadyumlarından birinde nasıl geliştiğini izleyebilirsiniz.
GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel Brasileirao Serie A bilet bilgilerini sunuyor.
Yaklaşan öne çıkan Brasileirao Serie A maçları
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Konum
Biletler
22 Ağustos Cts (16.00)
Fluminense - Remo
Maracana, Rio de Janeiro
22 Ağustos Cts (20.30)
Cruzeiro - Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
23 Ağustos Paz (16.00)
Palmeiras - Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
23 Ağustos Paz (18.30)
Santos - Mirassol
Vila Belmiro, Santos
23 Ağustos Paz (19.30)
Coritiba - Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
24 Ağustos Pzt (20.00)
Botafogo - Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
30 Ağustos Paz (11.00)
Athletico-PR - Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
30 Ağustos Paz (16.00)
Flamengo - Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
30 Ağustos Paz (16.00)
Corinthians - Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
30 Ağustos Paz (19.30)
Mirassol - Palmeiras
Maiao, Mirassol
5 Eylül Cts (21.00)
Fluminense - Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
6 Eylül Paz (16.00)
Cruzeiro - Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
6 Eylül Paz (16.00)
Internacional - Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
6 Eylül Paz (16.00)
Remo - Flamengo
Mangueirao, Belem
6 Eylül Paz (18.30)
Botafogo - Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
6 Eylül Paz (19.30)
Corinthians - Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Brasileirao Serie A biletleri nasıl alınır?
Resmi Brasileirão Série A biletlerini doğrudan ev sahibi kulübün özel çevrim içi bilet platformundan veya fiziki gişesinden satın alabilirsiniz.
Merkezi bir lig bilet gişesi olmadığı için 20 kulübün her biri kendi satış sürecini yürütür ve biletler genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.
Buna ek olarak taraftarlar, Brasileirão Série A maç biletlerini ikinci el piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.
Brasileirao Serie A biletleri ne kadar?
Brezilya Brasileirão Série A'da resmi, nominal değerli biletler genellikle temel veya taraftar tribünleri için 20 R$ ile 200 R$ (4 ABD doları ile 40 ABD doları) arasında, premium kenar çizgisi koltukları için ise 420 R$ ile 500 R$'a (80 ABD doları ile 95 ABD doları) kadar değişir.
Fiyatlar büyük ölçüde kulüp üyesi olup olmadığınıza (Sócio Torcedor), organizasyona, rakibin kim olduğuna (örneğin yerel derbiler veya belirleyici maçlar) ve stadyumdaki kategoriye göre belirlenir.
Ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel bulunabilirlik için Ticombo gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.
Brasileirao Serie A rekorları ve istatistikleri
Palmeiras, 12 kez şampiyon olarak Brasileirão Série A tarihinin en başarılı kulübüdür. Son şampiyonluklarını 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste kazandı.
Art arda şampiyonluklar: Santos, Pelé'nin efsanevi Os Santásticos döneminde 1961-1965 arasında üst üste 5 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.
Yenilgisiz şampiyonlar: Üst ligi namağlup kazanan tek takım Internacional oldu; bunu 1979'da 16 galibiyet ve 7 beraberlikle başardı.
Modern puan rekoru (38 maçlık dönem): Flamengo, 2019'da topladığı 90 puanla tek bir modern sezonda kazanılan en yüksek puan rekorunun sahibidir.
Brasileirao Serie A stadyumları ve sahaları
Kulüp
Stadyum ve konum
Kapasite
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000