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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Çeviri:

Brasileirão Série A biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, fiyatlar, stat bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
Serie A
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Santos FC
Corinthians
Athletico Paranaense

Brasileirao Serie A her zaman elektrik yüklü futbol aksiyonu sunar ve siz de bunun bir parçası olabilirsiniz

Brezilya'daki son Serie A sezonlarında dramatik finişlere tanık olduk ve aralık ayında Troféu do Campeonato Brasileiro'yu havaya kaldırmanın hayalini kuran birkaç kulübün, son şampiyon Flamengo dahil, yarışta kalmasıyla bir başka heyecan dolu finale doğru ilerliyoruz.

Rio de Janeiro ekibi Rubro-Negro geçen yıl 3 puan farkla zafere ulaştı ve son üç şampiyonun her biri unvanı 6 puan ya da daha az farkla kazandı.

Bir başka nefes kesen yarış kapıda ve biletlerinizi bugün ayırtarak tüm bu heyecanın Brezilya'nın ikonik stadyumlarından birinde nasıl geliştiğini izleyebilirsiniz.

GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel Brasileirao Serie A bilet bilgilerini sunuyor.

Yaklaşan öne çıkan Brasileirao Serie A maçları

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Konum

Biletler

22 Ağustos Cts (16.00)

Fluminense - Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Biletler

22 Ağustos Cts (20.30)

Cruzeiro - Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Biletler

23 Ağustos Paz (16.00)

Palmeiras - Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Biletler

23 Ağustos Paz (18.30)

Santos - Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Biletler

23 Ağustos Paz (19.30)

Coritiba - Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Biletler

24 Ağustos Pzt (20.00)

Botafogo - Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biletler

30 Ağustos Paz (11.00)

Athletico-PR - Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Biletler

30 Ağustos Paz (16.00)

Flamengo - Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Biletler

30 Ağustos Paz (16.00)

Corinthians - Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Biletler

30 Ağustos Paz (19.30)

Mirassol - Palmeiras

Maiao, Mirassol

Biletler

5 Eylül Cts (21.00)

Fluminense - Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Biletler

6 Eylül Paz (16.00)

Cruzeiro - Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Biletler

6 Eylül Paz (16.00)

Internacional - Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Biletler

6 Eylül Paz (16.00)

Remo - Flamengo

Mangueirao, Belem

Biletler

6 Eylül Paz (18.30)

Botafogo - Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biletler

6 Eylül Paz (19.30)

Corinthians - Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Biletler

Brasileirao Serie A biletleri nasıl alınır?

Resmi Brasileirão Série A biletlerini doğrudan ev sahibi kulübün özel çevrim içi bilet platformundan veya fiziki gişesinden satın alabilirsiniz.

Merkezi bir lig bilet gişesi olmadığı için 20 kulübün her biri kendi satış sürecini yürütür ve biletler genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Brasileirão Série A maç biletlerini ikinci el piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Brasileirao Serie A biletleri ne kadar?

Brezilya Brasileirão Série A'da resmi, nominal değerli biletler genellikle temel veya taraftar tribünleri için 20 R$ ile 200 R$ (4 ABD doları ile 40 ABD doları) arasında, premium kenar çizgisi koltukları için ise 420 R$ ile 500 R$'a (80 ABD doları ile 95 ABD doları) kadar değişir.

Fiyatlar büyük ölçüde kulüp üyesi olup olmadığınıza (Sócio Torcedor), organizasyona, rakibin kim olduğuna (örneğin yerel derbiler veya belirleyici maçlar) ve stadyumdaki kategoriye göre belirlenir.

Ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel bulunabilirlik için Ticombo gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Brasileirao Serie A rekorları ve istatistikleri

Palmeiras, 12 kez şampiyon olarak Brasileirão Série A tarihinin en başarılı kulübüdür. Son şampiyonluklarını 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste kazandı.

Art arda şampiyonluklar: Santos, Pelé'nin efsanevi Os Santásticos döneminde 1961-1965 arasında üst üste 5 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

Yenilgisiz şampiyonlar: Üst ligi namağlup kazanan tek takım Internacional oldu; bunu 1979'da 16 galibiyet ve 7 beraberlikle başardı.

Modern puan rekoru (38 maçlık dönem): Flamengo, 2019'da topladığı 90 puanla tek bir modern sezonda kazanılan en yüksek puan rekorunun sahibidir.

Brasileirao Serie A stadyumları ve sahaları

Kulüp

Stadyum ve konum

Kapasite

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



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