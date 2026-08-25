Bram Nuytinck, NEC’nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenmesinin ardından FK Bodø/Glimt maçı öncesinde yaşananlara neredeyse inanamadı. Norveç ekibi, oyuncular sahaya çıkarken iki takım da hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde yer alma mücadelesi verirken gayet rahat bir şekilde Avrupa Ligi marşını çaldı.

Dikkat çeken bu an, Hollandalı izleyiciler arasında doğrudan şaşkınlığa yol açtı ve Ziggo Sport yorumcusu Wytse van de Goot da hatayı hemen fark etti. NEC için Şampiyonlar Ligi marşı, tarihi Avrupa serüveninin özel unsurlarından biriydi ancak Nijmegen temsilcisi Norveç’te sonunda düşeceği turnuvanın müziğini şimdiden duymuş oldu.

Maçın ardından Nuytinck, Ziggo Sport tarafından bu dikkat çekici olayla ilgili soruyla karşılaştı. "Tuhaf değil mi? O da neydi öyle?" diyerek inanamaz bir şekilde yanıt verdi 36 yaşındaki savunmacı. "Geçenlerde de sanırım başka bir kulüpte yaşandığına dair bir video görmüştüm. O zaman da kendi kendime, bu olamaz ki, diye düşünmüştüm."

Nuytinck, sonrasında bundan pek de başka bir anlam çıkaramadı. "Bu çok garip ama olan bu" dedi tecrübeli oyuncu.

NEC, Şampiyonlar Ligi hayalinin Salı akşamı Norveç’te kesin olarak sona erdiğini gördü. De Goffert’teki 1-3’lük yenilginin ardından Dick Schreuder’in ekibi rövanşı da 3-0 kaybetti, böylece Bodø/Glimt Devler Ligi’nin lig aşamasına yükselirken NEC yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Nijmegen ekibi, kaleci Gonzalo Crettaz’ın ceza sahası dışında elle oynaması ve hakem Michael Oliver tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmasıyla felaket bir başlangıç yaşadı. Nuytinck ikinci yarıda oyuna girdi ve o anda yapılabilecek pek bir şey kalmadığını biliyordu. "On kişiyle, bu kadar iyi organize olmuş bir takıma karşı bu skorla hâlâ bir şeyleri zorlamak çok zor."

Elenişe rağmen Nuytinck’te ağır basan duygu, NEC’nin Avrupa’daki performansına yönelik gurur oldu. "NEC ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynuyorsun. Bir önceki turda Olympiakos’u eliyorsun, bu da NEC için elbette muazzam bir şey. Bunu hem NEC oyuncusu hem de kulübün taraftarı olarak hâlâ yaşayabiliyor olmaktan büyük gurur duyuyorum."

Tecrübeli savunmacıya göre NEC bu nedenle Avrupa Ligi yolunda başı dik şekilde devam etmeli. "Özellikle başardıklarımızla gurur duymalıyız."