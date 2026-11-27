Brahim Diaz, Real Madrid ile Haziran 2031'e kadar Santiago Bernabeu'da kalmasını sağlayacak önemli bir sözleşme uzatımına imza attı. Faslı millî oyuncu, dünyanın farklı kulüplerinden gelen son derece cazip tekliflere rağmen İspanya'nın başkentinde kalmayı seçti.

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Faslı millî oyuncudan uzun vadeli bağlılık

Real Madrid, Diaz'ın kendisini beş yıl daha kulübe bağlayan sözleşme uzatımını kabul ettiğini resmen açıkladı. Önceki sözleşmesi 2027'ye kadar süren 27 yaşındaki oyun kurucu, yeni anlaşmayla Real Madrid'in uzun vadeli projesinde önemli bir isim olarak kalacak. Kulüp, Malaga doğumlu yıldızı Jose Mourinho yönetiminde son dönemde düzenli forma şansı bulamamasına rağmen "vazgeçilmez" olarak görüyor.

Bu karar, özellikle diğer kulüplerin kendisine gösterdiği ilgi düşünüldüğünde, son Avrupa şampiyonu için önemli bir gelişme. Haberlere göre Faslı millî oyuncu, en büyük başarıları elde etmeye kararlı olduğu kulüpte kalmak için başka yerlerden gelen son derece cazip teklifleri geri çevirdi. Diaz, 2019'da henüz genç bir oyuncuyken Madrid'e gelişinden bu yana, kendisine görev verildiğinde etkili performans sergilemesiyle giderek ün kazandı.

Kulübün resmî açıklaması ve kariyerindeki başarılar

Cuma günü yayımlanan resmî açıklamada kulüp, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşırken oyuncunun bugüne kadarki kariyerine de değindi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid C. F. ve Brahim Diaz, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Brahim, 30 Haziran 2031'e kadar kulübümüze bağlı kalacak. Brahim, Real Madrid'e 2019'da, 19 yaşındayken geldi. Formamızı giydiği altı sezonda 173 maç oynadı ve 7 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası."

Kulüp, oyuncunun millî takım deneyimini ve kıta düzeyindeki son bireysel başarısını da vurguladı. Açıklama şöyle devam etti: "Fas millî takımında bugüne kadar 36 maça çıktı ve 15 gol attı. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı oldu."

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Mourinho yönetimindeki zorluklar

Uzun vadeli sözleşmesine rağmen Diaz'ın önündeki ilk zorluk, ilk 11'de yer almayı hak ettiğine Jose Mourinho'yu ikna etmek. Portekizli teknik direktör son dönemde hücum oyuncusuna az süre verdi, ancak kulüp yönetiminin ona artık ihtiyaç duyulmadığı görüşüne katılmadığı açık. La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun fikstür, eski Manchester City oyuncusuna forma için iddiasını ortaya koyabileceği pek çok fırsat sunacak.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 ALA

Hücum oyuncusunun teknik kalitesi ve farklı rollerde oynayabilmesi, onu sık sık Bernabeu'daki taraftarların gözdesi hâline getirdi. Oyuna sonradan girerek maçların seyrini değiştirebilmesi de kadro için önemli bir koz olmaya devam ediyor. Şu anda düzenli olarak ilk 11'de başlamasa da sezon uzun ve geçmişteki performansı, önüne çıkan fırsatları değerlendireceğine işaret ediyor. Sözleşme uzatımı, her maçta ilk 11'de oynamayan futbolcular hakkında sıkça ortaya çıkan transfer söylentilerinin de önünü kesiyor.

Millî takımla başarı hedefi

Diaz, kulübündeki sorumluluklarının yanı sıra Fas millî takımıyla 2027'de kendisini bekleyen önemli yaza da hazırlanıyor. Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ev sahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken Fas, başarılı olması yönünde büyük baskı altında. 2025'teki turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Real Madrid yıldızının, olaylı geçen önceki turnuvanın ardından kıta şampiyonluğu hedefleyen ülkesine liderlik etmesi bekleniyor.