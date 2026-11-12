Herkese yer yok. Her sezon tekrarlanan bir denklem, ancak büyük isimlere ve yüksek hedeflere sahip oyuncular söz konusu olduğunda şiddeti artıyor. Bu sezon, La Liga puan tablosunun ilk üç sırasında yer alan kulüplerin bazı oyuncuları, kendilerini teknik direktörlerinin ana hesaplarının dışında bulurken, yeterince gelmeyen bir fırsatı bekliyorlar.

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İspanyol "Marca" gazetesinin bir haberinde, Alejandro Baldé, Brahim Díaz, Rodrigo Mendoza ve Endrick gibi isimlerin, sezon başlamadan önce bekledikleri süreyi alamayan oyuncular listesinde öne çıktığı belirtildi. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Mevcut durumuna en çok kim sabredecek?

Baldé: Barcelona'nın geleceğinden kenara itilen bir role

Alejandro Baldé, Barcelona'da, Katalan takımıyla yaşadığı o ideal ilişkinin sonu gibi görünen bir dönemden geçiyor. Hızı, becerisi ve hücuma çıkma yeteneğiyle dikkat çeken İspanyol bek, bir dönem sol bek mevkisini tek başına sahiplenmeye aday gibi görünüyordu; ancak kademeli olarak Hansi Flick'in planlarında kenarda kalan bir oyuncuya dönüştü.

Baldé bu sezon İspanya Ligi'nde yalnızca 100 dakika sahada kaldı ve en uzun süreli katkısını El Clásico maçında, Espart'ın sakatlanmasının ardından yaklaşık bir saat oynayarak verdi.

Bek mevkilerindeki mevcut seçeneklere bakıldığında durumu daha da zorlaşıyor. Sağ tarafta, Koundé'nin sakatlığıyla birlikte ilk tercih olarak Eric García geliyor, ardından bir sonraki yedek olarak Fariñas öne çıktı.

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Asıl mevkisi olan sol tarafta ise Baldé, şu an sakat olan Espart'ın, iki tarafta da oynayabilme yeteneğinden faydalanılan Cancelo'nun ve bir diğer seçenek olan Gerard Martín'in gerisinde kalıyor. Ayrıca Flick, Baldé'nin seviyesine açıkça eleştiriler yöneltti.

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Oyuncu, yaz boyunca durumuna rağmen Barcelona'da kalmaya karar vermişti; ancak kış transfer döneminin yaklaşması yeni gelişmelere kapı aralayabilir.

Brahim Díaz: Real Madrid'de rekabet artıyor

Real Madrid'de etkisi azalan oyuncular arasında, ligde yalnızca 149 dakika sahada kalan ve sezon başında kendisinden beklenenlerin oldukça uzağında bir tabloya sahip olan Brahim Díaz öne çıkıyor.

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José Mourinho şimdiye kadar Díaz'dan, tercihlerini değiştirmeye itecek kadar yeterli bir verim bulamadı. On numara mevkisinde, Jude Bellingham ve Arda Güler'in varlığı nedeniyle rekabet zorlu görünüyor; kanada yakın bir konumda kullanılması halinde de şansları pek daha iyi görünmüyor.

Brahim tam anlamıyla bir dondurulma durumu yaşamıyor; Mourinho da onu planlarından dışlamıyor, ancak durumun bu şekilde sürmesi önümüzdeki dönemde geleceğine dair konuşmalara kapı aralayabilir.

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Endrick: Az dakika ve Şampiyonlar Ligi'nde kozu

Endrick ise daha az dakika aldı; ligde yalnızca 84 dakika sahada kalarak kendisini büyük ölçüde geçen sezon yaşadığına benzer bir durumda buldu.

Ancak Brezilyalı forvetin, konumunu nispeten koruyan bir güçlü yanı var: Birkaç UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gösterdiği dikkat çekici verim.

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Endrick sağ tarafa yakın bir konumda oynadı ve takımının Roma karşısındaki geri dönüşünde önemli bir rol üstlendi; ayrıca Atina karşısındaki son maçta da belirgin bir katkı sundu.

Geçen sezon Lyon'daki deneyimi, ona yeteneklerini sergileme fırsatı vermişti; oradaki verimi, Carlo Ancelotti tarafından bir önceki Dünya Kupası'na çağrılmasına katkı sağlamıştı. Bu nedenle birçok kulüp, önümüzdeki haftalarda Brezilyalı forvetin durumunun gelişimini takip edecek.

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Rodrigo Mendoza: Belirgin bir yeri olmayan büyük bir transfer

Atlético Madrid'de ise Rodrigo Mendoza benzer bir durumda bulunuyor. Madrid ekibi, Elche'nin orta saha oyuncusuyla geçen kış transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında anlaşmayı bitirmişti; transferin değerini dört milyon euro daha artırabilecek ek maddeler de bulunuyordu.

Mendoza üstün teknik niteliklere sahip, aynı zamanda İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla A Millî oyuncu ve Eder Sarabia'nın güvenini kazanmıştı; ancak şimdiye kadar Diego Simeone'nin güvenini kazanamadı.

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Mendoza bu sezon yalnızca 144 dakika sahada kaldı; bu da Koke, Barrios ve Cardoso gibi Atlético'nun orta saha oyuncularından bazılarını vuran sakatlıklar göz önüne alındığında son derece sınırlı bir tablo.

Oyuncu, özellikle Simeone'nin Mendoza'ya kıyasla farklı tipte orta saha oyuncularına daha yatkın göründüğü düşünülürse, şanslarının iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenmek için haftaların geçmesini bekliyor; oysa daha bir yıl önce güçlü bir şekilde yükselen bir yetenek olarak görülüyordu.

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Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Mendoza da kendisine daha fazla dakika ve kalite sunabilecek bir oyuncu arayan kulüpler tarafından aranan bir isim haline gelebilir.

Sezonun dalgalanmaları ve büyük kulüplerdeki planların hızlı değişimi düşünüldüğünde, bu oyuncuların geleceğini öngörmek hâlâ zor. Baldé, Brahim, Endrick ve Mendoza daha büyük fırsatlar beklerken, sonunda birinin rotasını değiştirecek etken sabrın tükenmesi olabilir; belki de kış transfer döneminde beklenmedik bir başka isim ortaya çıkar.