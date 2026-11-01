14 yaşındaki bir Coventry City taraftarı, cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da oynanan Premier Lig maçında hayatını kaybeden Bradley Lowery'nin fotoğrafını Sunderland taraftarlarıyla alay etmek için kullanmasının ardından polise teslim oldu. Bradley'nin annesi Gemma Lowery, bu davranışın yürek parçalayıcı olduğunu söyledi ancak insanları, oğlunun bugün hayatta olsaydı aynı yaşta olacağı çocuğa nefret yöneltmemeye çağırdı.

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Coventry taraftarı, Lowery'nin fotoğrafıyla Sunderland taraftarlarını kışkırttı

talkSPORT'a göre, Coventry'nin Coventry Building Society Arena'da Sunderland'ı 3-1 yendiği maçta yaşanan olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde genç taraftarın, telefonundaki Lowery fotoğrafını göstererek deplasman tribünündeki taraftarları kışkırttığı görüldü.

Genç bir Sunderland taraftarı olan Lowery, nadir görülen ve agresif bir kanser türü olan dördüncü evre nöroblastom nedeniyle 2017'de altı yaşında hayatını kaybetti. Kulübün maskotu olmuş ve o dönemde Sunderland'ın forveti olan Jermain Defoe ile yakın bir bağ kurmuştu. Ailesi ise yalnızca ABD'de uygulanabilen tedavi için 1,3 milyon sterlin toplamıştı.

West Midlands Polisi, 14 yaşındaki çocuğun teslim olduğunu doğruladı

Görüntülerden haberdar olan Coventry kısa sürede bir açıklama yayımladı: "Coventry City FC, Sunderland ile oynadığımız Premier League maçında yaşanan bir olayla ilgili sosyal medyada dolaşan görüntülerden haberdardır. Kulüp, rahatsız edici davranışlara müsamaha göstermez ve atılacak uygun adımı belirlemek için ilgili makamlarla iletişim hâlinde olacaktır."

West Midlands Polisi daha sonra çocuğun teslim olduğunu doğruladı. Polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Coventry City'nin dün öğleden sonra (31 Ekim) Sunderland ile oynadığı Premier League maçında yaşanan bir olayı gösteren videonun sosyal medyada dolaştığının farkındayız. Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. 14 yaşındaki bir çocuk daha sonra teslim oldu ve kendisiyle uygun zamanda görüşülecek. Bu videonun toplumda ve mağdurun ailesinde yarattığı üzüntü ve öfkenin farkındayız. Polislerimiz, aileyi soruşturmamızın gidişatı hakkında bilgilendiriyor ve her iki futbol kulübüyle yakın iş birliği içinde çalışıyor."

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Gemma Lowery: Kanserden ölen bir çocukla alay etmek şakalaşma değildir

NHS'nin karşılamadığı tedavi veya ekipman için para toplayan ailelere destek olmak amacıyla Ağustos 2017'de Bradley Lowery Foundation'ın kurulmasına yardımcı olan Gemma, vakfın sayfasından açıklama yaptı. "Benim güzel oğlum nefretle değil, sevgiyle hatırlanmayı hak ediyor" diye yazdı. "Dün bir Coventry taraftarı, Sunderland taraftarlarını kışkırtmak için Bradley'nin bir fotoğrafını kullandı. Bradley'nin annesi olarak bu benim için yürek parçalayıcı, özellikle de onun en sevdiğim fotoğraflarından biri olduğu için. Şu gülümsemeye bir bakın. O günü dün gibi hatırlıyorum. Çok mutluydu, çok eğleniyordu. Böyle anlar değerliydi çünkü çok seyrek yaşanıyordu.

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"Bradley kısacık hayatının büyük bölümünü kanserle mücadele ederek ve hiçbir çocuğun yaşamak zorunda kalmaması gereken tedavilere katlanarak geçirdi. Böylesine güzel bir anının bu kadar acımasızca kullanıldığını görmek gerçekten yüreğimi acıtıyor. Biz Sunderland'ı iç saha ve deplasmanda takip eden, futbolu seven bir aileyiz. Futboldaki şakalaşmalara karşı değilim ama kanserden ölen bir çocukla alay etmek şakalaşma olabilir mi? Umarım kulüp gereken adımı atar ve bu gencin ailesi, yaptıklarının ne kadar incitici olduğunu anlamasına yardımcı olur. Ona nefret yöneltilmesini istemiyorum, lütfen, lütfen bunu yapmayın. Sadece bundan ders çıkarmasını istiyorum. O fotoğrafın ardında, ölçülemeyecek kadar çok sevilen küçük bir çocuk ve onu her gün özleyen bir aile var. Bradley'yi savunan ve bize böylesine sevgi gösteren herkese teşekkür ederim. Bunun bizim için anlamı tahmin ettiğinizden de büyük."

Genç için bundan sonra ne olacak?

Gemma daha sonra West Midlands Polisi'nin kendisine çocuğun gözaltında olduğunu söylediğini belirtti. "Bana onun yalnızca 14 yaşında olduğu da söylendi. Bradley hâlâ bizimle olsaydı şimdi o da aynı yaşta olacaktı" diye yazdı. "Bunu göz önünde bulundurarak herkesten meseleyi kendi eline almamasını ve bu genç çocuğa ya da ailesine nefret yöneltmemesini, onları tehdit etmemesini veya onlara zarar vermemesini özellikle rica ediyorum. Yaptıkları ne kadar incitici ve üzücü olsa da o da hâlâ bir çocuk.

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"Hem polis hem de Coventry City Football Club onunla konuşacak. Bunun, yaptıklarının ciddiyetini ve bu tür söz ve davranışların aileler ile arkadaşlar üzerindeki yıkıcı etkisini anlamasını sağlamaya yeteceğini içtenlikle umuyorum. Nefrete daha fazla nefretle karşılık verilmesini istemiyorum. Bradley'nin savunduğu şey bu değildi ve onun adına istediğim şey de kesinlikle bu değil. Umarım bu genç, tüm bunlardan çok önemli bir ders çıkarır ve bir daha böyle acımasız bir şey yapmadan önce iki kez düşünür."