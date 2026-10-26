Liverpool forveti Alexander Isak, Brighton & Hove Albion karşısında aldıkları 2-0'lık Premier League galibiyetinin ardından takım arkadaşı Bradley Barcola'yı övdü. İsveçli forvet, Anfield'da sergiledikleri etkili kontratak futbolunda Barcola'nın yaptığı müthiş asiste dikkat çekti.

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Barcola ve Isak iş birliği yaptı, Liverpool Brighton'ı mağlup etti

Liverpool, Anfield'da Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup ederek tüm kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Pascal Gross'un erken gelen kendi kalesine golünün ardından Bradley Barcola, Alexander Isak'ın golünü hazırlayarak ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Bu sonuç, Liverpool'un bu sezon Premier League'de sahasında aldığı ilk galibiyet olurken Andoni Iraola'nın takımı lig tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.

Barcola'nın kanattaki yaratıcılığı belirleyici oldu; Liverpool ilk yarı boyunca Brighton savunmasını aşmayı başardı.

Isak, Barcola'nın isabetli pasını ve kontra ataklardaki başarısını övdü

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Isak, fırsatçılığını gösterdiği golü hazırlayan Barcola'nın hakkını teslim etmekte gecikmedi. Isak, "İlk yarıda topu kazanıp kontra atağa çıktığımız birçok pozisyon bulduk. Daha fazla gol atabilirdik" dedi.

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"Bradley bu konuda çok iyiydi. Bana düşen ise golü atmak için doğru yerde bulunmaktı."

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Isak'ın golü, Fransız millî oyuncunun yönlendirdiği akıcı hücumun son halkası oldu.

Yüksek tempolu taktik anlayış hücum hattının en iyi performansını ortaya çıkardı

Iraola'nın önde baskı ve hızlı hücum geçişlerine dayanan taktik anlayışı, Barcola ile Isak'ın Brighton orta sahasının arkasındaki boşluklardan yararlanmasını sağladı. Isak, "İlk yarı, tam olarak oynamak istediğimiz oyunu yansıtıyordu: yüksek tempo, top kazanma ve kontra ataklar. Bu yüzden özellikle ilk yarıdan çok memnunum" diye ekledi.

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"Anfield'da bir Premier League galibiyeti için kesinlikle çok uzun süre bekledik. Bunu formda bir takıma karşı başarmanın harika bir yol olduğunu düşünüyorum."

Golcü oyuncu, "Üstelik gol yemeden kazandık. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.

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Liverpool'un odağı Arsenal ile oynayacağı büyük maça çevrildi

Liverpool, Premier League tablosunda üçüncü sıradaki Brighton'ın yalnızca bir puan gerisinde, dördüncü sırada yer alıyor.

Iraola'nın takımı gelecek hafta sonu son şampiyon Arsenal'ı ağırlarken Barcola ve Isak, hücumdaki etkili uyumlarını sürdürmeye çalışacak.

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Liverpool, lig lideriyle arasındaki altı puanlık farkı azaltma hedefiyle maça çıkacak.