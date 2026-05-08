'Bradley Barcola'ya yoğun ilgi: Birçok Avrupa'nın önde gelen kulübü onun transferi için yarışıyor'

23 yaşındaki Fransız forvet Bradley Barcola, bu yaz Paris Saint-Germain'den ayrılabilir. Sky Sports'un Almanya şubesinin bildirdiğine göre, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübü onunla yakından ilgileniyor.

Sky Sports'a göre Barcola, Premier League'e transfer olabilir ve bu konuda Arsenal ve Liverpool'un adı özellikle geçiyor. FC Barcelona da Fransız milli oyuncunun olası yeni takımı olarak gösteriliyor.

Barcola, bu sezon Paris'te düzenli olarak ilk 11'de yer almıyor. Rekabet çok şiddetli olduğu için forvet, sık sık oyuna sonradan giriyor ya da erken oyundan alınıyor. Bu nedenle oyuncunun Paris'te pek de mutlu olmadığına dair söylentiler var.

İngiltere ve İspanya'nın yanı sıra Almanya da olası yeni bir hedef olarak gösteriliyor. Sky'a göre Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl de ilgileniyor. Eberl, son günlerde olasılıkları araştırdı.





Barcola, 2023 yazında Olympique Lyon'dan yaklaşık 45 milyon euroya transfer olmuştu. Dolayısıyla kulüpler, 2028 yazına kadar Paris'te kontratı bulunan forvet için cüzdanlarını iyice açmak zorunda kalacak. Mevcut piyasa değeri yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Paris'teki kariyeri sportif açıdan büyük bir başarı. İki kez lig şampiyonu ve kupa şampiyonu oldu. Ayrıca geçen sezon finalde Inter'i 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bu maçta bir asist yaptı.

Barcola'nın geleceği hâlâ belirsiz. Kesin olan tek şey ise, 30 Mayıs'ta PSG'nin Arsenal ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacağı. Barcola için bu, PSG formasıyla oynayacağı son maç olabilir.