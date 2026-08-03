Bozguna dönüşen mağlubiyet Liverpool'u alevlendirdi: Iraola büyük transferi bitirmek için zamanla yarışıyor

Liverpool'un teknik direktörü İspanyol Andoni Iraola, takımının geçtiğimiz pazar akşamı Leeds United karşısında 4-2 kaybettiği zorlu hazırlık maçından değerli dersler çıkardı. Iraola, bu yenilginin yeni sezon başlamadan önce giderilmesi gereken zayıf noktaları ortaya koyan gerçek bir sınav niteliğinde olduğunu vurgularken, İngiliz kulübü Fransız yıldız Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den transfer etmek için zamana karşı yarışıyor.

Aralarında "The Telegraph" gazetesi, "Sky Sports" ağı ve "Liverpool Echo" gazetesinin de bulunduğu önde gelen İngiliz basın organları, Liverpool'un eski Lyon oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ortaya koydu. Kulübün hücum hattındaki öncelikleri arasında zirveye yerleşen oyuncu için transferin mali değeri konusunda karmaşık müzakereler sürüyor.

Değerli bir ders

Hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalarda Iraola şunları söyledi: "Bu maçtan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Umduğumuz sonuç olmadığı açık, ancak muhtemelen şu ana kadar oynadığımız en faydalı hazırlık maçıydı."

İspanyol teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda belirgin bir şekilde pozitif oynadık, ancak ikinci yarıda tamamen pasif kaldık. Bugün (dün) çok şey öğrendik ve bazı iyi dersler çıkarabileceğimizi, ortaya çıkan bazı sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum." Iraola, özellikle Liverpool'un birkaç etkili sakatlıkla boğuştuğu savunma hattına dikkat çekti.

Barcola transferi

Yaz transfer dönemine gelince, Iraola takımına taze kan katmak için mercato dönemine bel bağlıyor. Özellikle geçen yıla kıyasla nispeten sakin geçen bir yaz transfer döneminin ardından İngiliz kulübüne şu ana kadar yalnızca 40 milyon euro karşılığında Victor Muñoz katıldı.

2025 yılında kulübün yaklaşık 500 milyon euro harcadığı rekor bir yaz transfer döneminin ardından Liverpool bu yıl daha temkinli davranıyor. Bu durum, bir başka hareketli yaz transfer dönemi bekleyen taraftarların şaşkınlığına ve endişesine yol açtı.

Ancak önümüzdeki günlerde işler kökten değişebilir; zira Liverpool etkili bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor.

Leipzig'in Fildişi Sahilli oyuncusu Yan Diomande en yüksek öncelik olarak görülürken, oyuncunun büyük olasılıkla Real Madrid'e gidecek olması Liverpool'u tamamen Bradley Barcola'ya odaklanmaya itti.

Paris fiyatı belirliyor

Basın haberleri, Fransız oyuncunun Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmayı reddetmesinin ardından Liverpool'a katılmaya belirgin bir ilgi gösterdiğini, bunun da Parisli kulübü onu satmaya açık hâle getirdiğini, ancak her fiyata olmadığını ortaya koydu.

Bazı medya organları 170 milyon euro rakamını dile getirirken, bazıları Paris Saint-Germain'in istediği fiyat olarak 150 milyon euroya işaret etti. Nihai rakam ne olursa olsun, Liverpool en azından şu an için bu devasa meblağı ödemeye hazır değil.

"The Telegraph" gazetesi, İngiliz kulübünün 130 milyon euroluk bir teklif sunacağını belirtirken, "Sky Sports" ağı Liverpool'un 115 milyon eurodan fazla teklif etmeyeceğini öne sürdü.

"Liverpool Echo" gazetesine göre kesin olan şey, Merseyside kulübünün daha düşük bir fiyat için pazarlık yapmak istediği ve eski Lyon oyuncusunu hücum önceliklerinin başına yerleştirdiğidir; özellikle de Barcola'nın kendisi Liverpool'a katılmak istiyor.

Paris önce ikame oyuncunun transferini şart koşuyor

İngiliz gazetesi, Paris Saint-Germain ve teknik direktörü Luis Enrique'nin, tüm mali ve teknik şartların karşılanması koşuluyla, Barcola'nın ayrılmasına izin vermeden önce onun yerine bir ikame oyuncunun transferini tamamlamak istediğini ekledi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, müzakerelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini ve Liverpool'un transferi hızlıca tamamlamayı umduğunu, ancak müzakerelerin temposunu belirleyen ve transferin gidişatını kontrol edenin Paris Saint-Germain olduğunu açıkladı.

Savunmayı güçlendirmek için Tomori

Aynı zamanda İngiliz kulübü, sakatlıklardan zarar gören savunma hattını güçlendirmek için Milan'ın İngiliz savunmacısı Fikayo Tomori'nin transferinde somut ilerleme kaydediyor. Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Liverpool tarafından büyük takdir görüyor.

Kulüp ayrıca, bu kez yeni transferler için gerekli mali kaynağı sağlamak amacıyla oyuncuların ayrılışıyla ilgili iki transfer üzerinde daha çalışıyor.

Sözleşmesine yalnızca bir yıl kalan Curtis Jones, ayrılması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya. Inter, yaklaşık 35 milyon euroluk bir transfer bedeli karşılığında ilgisini yeniledi; Liverpool ise 40 milyon euro talep ediyor ve oyuncunun bu hafta ayrılması umuluyor.

"Liverpool Echo" gazetesine göre, Leeds United ve Leipzig ile adı geçen Harvey Elliott'ın ayrılışı da kulüp yönetimi tarafından şiddetle isteniyor.

Gazete ayrıca Atletico Madrid'in kadrosuna katmaya çalıştığı Federico Chiesa'ya da işaret ediyor; ancak İtalyan oyuncu Iraola yönetiminde kendini kanıtlamaya kararlı ve ayrılmak istemiyor.