'Böylesine büyük bir futbolcu için utanç verici bir hezimet'

René van der Gijp, Cristiano Ronaldo'nun (41) Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerine son vermesi gerektiğini düşünüyor. Johan Derksen ise bunun özellikle, milli takımda artık son dönemini geçiriyor gibi görünen forvet adına üzücü olduğunu söylüyor.

O Jogo'ya göre Ronaldo'nun milli takımı bırakacağı "yüzde yüz" kesin. Kriz, teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncuyu Norveç maçında oyuna almamasıyla patlak verdi; Ronaldo da maçın ardından öfkeyle ayrıldı.

Van der Gijp, Vandaag Inside programında Ronaldo etrafındaki krizle ilgili analizine, "Gerçekten anlamıyorum" diyerek başladı. "Portekiz Federasyonu'nun başkanısın ve yeni bir teknik direktör göreve getiriyorsun. Sonra ona şunu söylersin: Tek bir şey olmayacak. Bunun birazdan kavga gürültüyle sona ermesi."

Dordrechtli yorumcu, forvetle yolların ayrılması için kendisine göre ideal yöntemi şöyle anlattı: "Ronaldo'yla oturup açıkça konuşacağız: Her yere senin adını vereceğiz. Stat, havalimanı, gerçekten her şey. Ama bir jübile maçı organize edeceğiz ve artık burada bitecek."

Johan Derksen araya girerek, "Bence bunu kabul etmezdi" dedi. Van der Gijp ise anında şu yanıtı verdi: "O zaman bir noktada ona şunu söylemek zorundasın: Tatlılıkla olmuyorsa sert şekilde olacak. Seni artık oynatmayacağız."

Derksen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence böyle büyük bir futbolcu için gerçekten utanç verici bir düşüş. Ama bunda Ronaldo'nun da payı var."

Van der Gijp son olarak, "41 yaşında neden bir Avrupa Şampiyonası'na doğru çalışasın ki? Bunun ne anlamı var? Güzelce bırak gitsin, dostum. 234 milli maça çıktı, gerçekten akıl almaz. Ama bu durum son derece üzücü" ifadelerini kullandı.