Bayern II, geçen hafta Regionalliga açılışında sahasında ligin yeni ekibi SC Eltersdorf'a sürpriz şekilde 0-1 yenildikten sonra, 2. haftada da puan alamadı: Münih ekibi cuma akşamı Wacker Burghausen deplasmanında 0-2 mağlup oldu.

Hazırlık dönemindeki dört test maçının tamamı da Dante yönetiminde, bu sezon eski kulübünün ikinci takımında teknik direktörlük görevine başlayan Brezilyalıyla birlikte kaybedildiği için, Brezilyalı teknik adam Bayern II'nin başındaki ilk altı maçının tamamını kaybetmiş oldu. Bu süreçteki gol averajı ise 2:16.

İlk iki resmi maçta alınan iki yenilgi, beraberinde acı bir ilki de getirdi: Bayern Regionalliga'nın 2012/13 sezonunda hayata geçirilmesinden bu yana - o tarihten beri 3. Lig'de geçirilen iki sezon dışında sürekli FCB rezerv takımının evi olan ligde - Bayern II ilk iki maçını daha önce hiç kaybetmemişti. Yani Dante'nin takımı için tarihi bir kötü başlangıç söz konusu; sıfır puanla, doğal olarak henüz hiç anlam ifade etmeyen puan tablosunun dibinde yer alıyorlar.

FC Bayern II, Wacker Burghausen karşısında haklı bir yenilgi aldı

Geçen sezon ligi sekizinci sırada bitiren Burghausen karşısında Bayern'in ikinci takımı özellikle ilk yarıda hayal kırıklığı yarattı. Wacker yoğun baskı kurdu, Felix Bachschmid'in 22. dakikadaki golüyle hak ettiği şekilde öne geçti ve daha önce de farkı artırabilirdi. 38. dakikada ise bir kez daha Bachschmid sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirerek maçın sonucunu belirledi.

Getty Images

Ortalama yaşı 20 olan ilk 11'e sahip Bayern'in çok genç kadrosu, tecrübeli isimler Benno Schmitz (31, eski 1. FC Köln ve RB Leipzig oyuncusu) ile Anton Heinz'ın (28, eski kulüpleri arasında Alemannia Aachen da var) liderliğinde ikinci yarıda toparlandı ve savunmada daha sağlam bir görüntü verdi. Devre arasının ardından hücumda da bazı etkili anlar yaşansa da maçta gerçek anlamda yeniden bir heyecan oluşmadı: "Devre arasından sonra birkaç şeyi değiştirdik ve ardından çok daha iyiydik. Ne yazık ki bunu bir golle ödüllendiremedik" dedi Dante maçın ardından. "Yine de başımızı dik tutmalıyız; benim için önemli olan bu maçtan ders çıkarmamız."

Elbette felaket senaryoları çizmek için henüz çok erken. Ancak hazırlık maçlarından kalan izlenimler de hesaba katıldığında, Bayern yöneticilerinin alnında şimdiden bir iki endişe çizgisi oluşmuş olabilir. Sonuçta altyapı takımının Oberliga'ya düşmesi, rekortmen şampiyon için büyük bir sorun olurdu. İdeal senaryoda ikinci takımın 3. Lig'de yer alması bile istenirdi; böylece kulübün kendi yetiştirdiği yeteneklere mümkün olan en yüksek seviyede maç pratiği sunulabilirdi. Bu nedenle Regionalliga, B takım için mutlak asgari gereklilik konumunda.

Dante, FC Bayern'e büyük bir coşkuyla geri döndü

Dante'nin henüz paniğe kapılmadığı kesin olsa da, hayal kırıklığı yaratan ilk haftaların onu da etkilediği tahmin edilebilir. 2012 ile 2015 yılları arasında oyuncu olarak Säbener Straße'de bulunan ve 2013'teki üçleme zaferinin kahramanlarından biri olan Brezilyalı, OGC Nice'te geçen sezonun ardından aktif kariyerini noktaladıktan hemen sonra Münih'e dönmüş ve burada doğrudan ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya başlamıştı.

Getty Images

42 yaşındaki isim, eski ama aynı zamanda yeni yuvasına büyük bir coşkuyla adım attı: "Neşeyle oynamamızı istiyorum. Özellikle genç oyuncuların gaza basmaktan keyif alması, maçtan sonra da mutlu olması gerekiyor. Ama bu ancak çok çalışmayla ve disiplinle olur" demişti Dante, sezon açılışından kısa süre önce.

Kâbus gibi başlangıcın ardından şimdi önemli olan, ilk coşkuyu yeniden canlandırmak olacak. Gelecek cumartesi oynanacak bir sonraki maçta 3. Lig'den düşen 1. FC Schweinfurt karşısında alınacak bir galibiyet buna kesinlikle yardımcı olacaktır.