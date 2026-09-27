"Taktik anlamında çok çalıştık ve ondan istediklerimizin büyük bölümü Bamba için çok kolay geliyor, çünkü bu onun doğasında var" diyen Klopp, pazar akşamı oynanan maç öncesinde ARD mikrofonlarına, TSG Hoffenheim’ın orta saha oyuncusunu milli takım teknik direktörü olarak iç sahadaki ilk maçında ilk 11’e neden koyduğunu anlattı.

"Pres için tetiklemeyi o başlatıyor, harika bir futbolcu, teknik kapasitesi yüksek" sözleriyle Klopp, Conte’nin antrenmanlarda bıraktığı izlenimden övgüyle bahsetti. Ayrıca debutanı özellikle farklı kılan ve DFB takımı içinde öne çıkaran özelliği de şöyle anlattı: "Top çalma mentalitesi de var, bu da bu takımda henüz çok belirgin değil. Bunu tam olarak yapan ve bunun yanında çizgiler arasında da iyi oynayabilen birini kadroda bulundurmak önemli; böyle oyuncu çok fazla yok. Bu yüzden bugün Bamba’ya bir bakalım", dedi Klopp.

Yaz aylarında Karlsruher SC ve SV Elversberg’deki kiralık dönemlerinin ardından bonservisinin bulunduğu Hoffenheim’a dönen ve sadece 11 Bundesliga maçına çıkmış olan Conte’nin aday kadroya çağrılması bile büyük sürpriz olmuştu. Klopp’un perşembe günü Hollanda’da çıktığı ilk maçta (1-1) Conte, DFB teknik direktörünün 24 kişilik ilk kadrodan maç kadrosuna almadığı oyuncu olmuştu.

Bambase Conte, DFB takımında kimi geride bıraktı?

Hal böyleyken 23 yaşındaki oyuncunun şimdi Yunanistan’a karşı maça ilk 11’de başlaması daha da beklenmedik oldu; orta sahada Nadiem Amiri ya da Florian Wirtz gibi isimlerin önünde tercih edildi. "Onun adına çok sevindim, o da buna çok sevindi. Ben onun yerinde olsam gergin olurdum, ama o hiç öyle görünmüyor" diyerek Klopp, Conte’nin ilk milli maçı öncesinde espri yaptı.

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Aslen Saarbrückenli olan oyuncu, geçen sezon 2. Bundesliga’da Elversberg formasıyla gösterdiği güçlü performanslarla dikkat çekmiş ve SVE’nin yükselişine katkı sağlamıştı. Yeni milli oyuncu, Hoffenheim formasıyla yeni sezonun ilk dört lig maçının üçünde ilk 11’de yer aldı; 2026/27 sezonunda ise tüm kulvarlarda şu ana kadar altı maçta üç asist üretti.