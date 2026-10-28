Kroos, kardeşi Felix ile birlikte hazırladığı "Einfach mal Luppen" podcast'inde Katalanların PSG ve Real karşısındaki son iki performansını hafifçe eleştirdi.

Geçen hafta sonu oynanan El Clasico'da Barça, LaLiga'daki ilk yenilgisini 1-2'lik skorla alırken Kroos'a göre Real Madrid, "özellikle Barcelona'nın yıldız oyuncularının kendilerini rahat hissetmemesini, ritim bulamamasını ve normalde yapmadıkları hataları yapmasını" sağlamıştı.

Kroos'un analizi şöyleydi: "Barcelona bir süre rakibe müdahale edemediğinde savunmada iyi değil. Presle rakibe baskı kuramadığında oyunun yönünün değiştirilmesine veya savunma arkasına atılan toplara karşı büyük sorunlar yaşıyor. Paris'e karşı oynanan maç da bunu gösterdi. O zaman büyük sorunlar yaşıyorlar çünkü hâlâ çok riskli bir savunma yapıyorlar."

Kroos, aynı zamanda Barcelona'nın rakiplerinin taktiksel yaklaşımını övdü. Eski kulübü Real Madrid ve teknik direktörü Jose Mourinho onu özellikle olumlu anlamda şaşırtmıştı. Eski futbolcu, "Bence Real Madrid, Barcelona'ya karşı özellikle topsuz oyunda çok iyi hazırlanmıştı. Bu, Mourinho'ya da açık bir övgü" dedi.

Getty Images

Real Madrid, LaLiga puan tablosunda kaçıncı sırada?

Kroos'a göre Madrid ekibi, o ana kadar ligde yenilgi yüzü görmeyen Barça karşısında "son derece cesur" bir performans sergilemişti; hatta maçın sonunda daha fazlasını da elde edebilirdi. Katalanlar topsuz oyunda zaman zaman epey zorlandığı için "Real Madrid, topla onları daha da fazla zorlayacak çok daha fazla fırsat bulabilirdi."

Kroos'a göre son karşılaşmalardan temel fark da buydu. Önceki maçların çoğunda üstün gelen taraf Barcelona olmuştu. Kroos, "Elbette sadece savunma yaptıkları dönemler oldu. Beraberlik golünden sonra herkes 1-1'e razı olurdu. Ama bence 60, 65 dakika boyunca topsuz oyunda gerçekten çok cesur oynadılar. 'Tamam, burada kapanmayacağız, önde baskı yapacağız' dediler. Barcelona ne zaman geriye pas verse cesurca öne çıktılar. Son El Clasico'larda böyle değildi. O maçlarda oyun boyunca rakibin peşinden koştular ve art arda goller yediler" dedi.

Real Madrid, bu dar farkla gelen galibiyet sayesinde puan tablosunda Katalanlarla arasındaki farkı üç puana indirdi. Barcelona, on maçta topladığı 27 puanla liderliğini sürdürüyor. Real Madrid ile aynı puandaki şehir rakibi Atletico Madrid ise ikinci sırada.